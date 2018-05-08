南開科大深耕服務學習 舉辦志工訓練課程 提升專業

2018年05月08日 16:51 中時 楊樹煌

南開科大深耕服務學習，學生聆聽研習及填寫活動問卷現場。（楊樹煌攝）

南開科大副學務長林瑞斌在志工訓練期勉學生都能落實學習與服務結合的理念。（楊樹煌攝）

南開科技大學為落實服務學習方案，提升學生從事志願服務工作的專業知能，生活輔導組今8日特舉辦106學年「服務學習志工訓練課程」，引領學生建立擔任志工的正確觀念及態度。

服務學習志工訓練課程包含志願服務內涵、志願服務倫理、志願服務發展趨勢、志願服務法規的認識、快樂志工就是我及志願服務經驗分享，共6堂課，12小時。

講師們上課方式多元，除以專業學理介紹志願服務相關內涵、法規、發展趨勢等，更透過照片、紀錄片及真實案例等生動活潑的教學方式，引導領同學了解志願服務工作真實面貌。

豐富的課程，大多數同學都表示，老師講課精彩，讓他們收穫滿滿，不僅開拓了人生新視野，更翻轉對志願服務工作的狹隘認識，了解到好的、合格的志工，不能只有熱忱，還得俱備專業的知識與正確的態度。

尤其，不能只一味去把善意強加在對他人的服務上，而忽略了被服務者真正的需求，同時在提供服務的過程裡，也要學習保護自己，並從中發掘熱情與學習，才能成為有持續力的快樂志工。

南開副學務長林瑞斌上校表示，校方規劃志在八方精神推動計畫，主要是運用學生知能及技能，結合學校現有特色與環境資源，推展全方位的志工學習，透過特殊訓練，培育參與學生都能關懷社會、服務大眾，落實學習與服務結合的理念。

更希望4年後，讓每位同學在畢業典禮時，都擁有1張志工證，一輩子都能發揮陽光利他的精神，服務社會；同時也能讓校友在職場上更受喜愛，這是該校規畫志在八方精神推動計畫的意義所在。

(中時 )