呂秀蓮：萬不得以 可考慮核一、二、三延役1、2年

2018年05月08日 16:44 中時 朱真楷

深奧燃煤電廠啟用與否引爆能源政策辯論，前副總統呂秀蓮剛剛表示，面對2025非核家園政策能不能做到，執政黨要一肩扛起責任，目前台灣對節能的努力做得不夠好，食衣住行的節能都不及格，如果真的萬不得已，「因為核一、核二、核三已經投資這麼多了，必要的話，可以考慮讓他們延役1、2年，這段時間就讓我們更加努力於節能」。

政務委員張景森上月曾表示，蔡政府上任後將「2025非核家園」納入電業法，而民進黨原來的主張是核電「如期除役」，執政後卻「衝過頭」，例如核電廠還沒有到要除役的時間，核一廠1號機及核二廠2號機因為大修或故障，反核的聲音就說要把它幹掉，不准它再用，這不是符合理性的作法。

該說法一出，旋即也引來對核能是否如期除役的各項討論，其中就包括當綠能還無法補上能源缺口前，是否應讓核電延役，並以核養綠，確保供電安全。

今天下午，中天新聞台「大政治大爆卦」邀請已表態參選北市長的前副總統呂秀蓮、前台南縣長蘇煥智等人，針對深奧燃煤電廠所牽動的能源政策進行討論。

蘇煥智表示，「深澳電廠我要非常清楚的表態，我是反對的」，因為，就他對綠能與節能的研究，目前台灣有許多節能政策不是完全沒有做，就是沒有落實，像是2015年的巴黎協定，很清楚的提出建築能效標準，這也已經變成歐洲共通制度，各國都開始建立建築能能標準，問題是台灣有做嗎？又或者，大樓的大型冷氣能源效率普遍偏低，台灣為何不設法要求提高？

蘇煥智進一步說，對於儲能有所謂的「削峰填谷(意指把每天或夏天用電高峰削掉，填到晚上去)」，政府應該設法在晚上的時候做到儲能發電，所以民進黨立委林靜儀說要晚上10點後節電是非常不實際的。另外，台灣擁有不錯的地熱或是潮汐發電的可能性，卻也沒有發展，「也就是說，蔡英文政府在綠能、節能的狀況都非常不理想，所以才會走到說要啟動深澳電廠」。

蘇煥智不諱言地說，「你到2025年都沒信心能發展到一定成果，所以才就先說要蓋燃煤電廠，但對於推動深澳電廠，這絕對是錯的方向。」

呂秀蓮則說，核四已經歷經這麼多的顛簸，「封存就封存，不要再談核四了」。尤其，核四距離龜山島很近，而龜山島的海底有11座活火山，光是這個原因，台灣舊貌不起風險了。

呂秀蓮強調，面對2025非核家園，大家可以用很多理由挑剔，2025年能不能做到執政黨確實是要一肩扛起責任，問題是，「如果不能在節能減碳、發展綠能一起下功夫，這是會來不及的」。

呂秀蓮直言，在節能部分台灣做得不夠好，尤其在使用者付費概念下，用電愈多的人是否應該付更多費用，才會讓他們開始思考節電；也因此，過去他就曾發起「男士們脫下西裝」的運動。

問題是，呂秀蓮說，聯合國每年都會發起節電一小時的運動，號稱節電一小時可以節省多少電，如果確實是如此，那台灣為何一年只節電一小時？尤其，現在大樓都講究光雕，每年元宵各縣市都舉辦元宵燈節，用電會不會太多了？

呂秀蓮直言，無論是食衣住行，台灣在節能方面真的都不及格，「萬不得已，如果綠能要推，因為核一、核二、核三已經投資這麼多了，必要的話，可以考慮讓他們延役1、2年，這段時間就讓我們更加努力於節能，提倡綠能」。

(中時 )