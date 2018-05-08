被逼問深澳燃煤立場 林右昌：雙北在說風涼話！

基隆市議會今（8）日進行總質詢，議員們紛紛逼問市長林右昌對於深澳燃煤電廠的立場，林右昌回應「雙北都支持燃氣，都在說風涼話」。（張穎齊翻攝）

友善列印
中時

深澳燃煤電廠更新擴建案持續延燒，基隆市議會今（8）日進行總質詢，國民黨議員秦鉦上午要求市長林右昌表態立場，林右昌對此表示，「新北市和台北市都主張將深澳電廠改為燃氣發電，根本是在說風涼話！」並重申他反對任何傷害基隆市的方案。

林右昌上午表示，新北市和台北市都說不要燃煤，但前提是都主張深澳電廠用天然氣來發電，但深澳灣腹地太小，台電已經評估在此蓋天然氣接收站並不可行，所以勢必會從基隆協和電廠接管線到深澳，並採海線及陸線2種方式。

林右昌說，陸線會經過市中心的人口稠密區，主要幹道都要被重新挖一遍來埋設天然氣管線，對基隆來說就是「開腸剖肚」，基隆會是最大的受害者，「新北市和新北市都支持燃氣，都在說風涼話！」另外台電評估，走海線則有2種路徑，不過都會分別經過保護礁禁漁區及漁業保育區，若埋在海床下的工程難度也高，經費非常龐大。

到了下午，無黨籍議員張耿輝在質詢時，繼續追問林右昌對於燃煤立場支持與否，林右昌重申，雙北的話都只講一半，並說明「我是負責任的政治人物，講過的話一定負責」，希望不要刻意去窄化燃煤、燃氣及核能的問題。

最後，國民黨議員曾紀嚴再問林右昌，說「如果到時深澳電廠造成基隆的空汙，市長會不會站出來抗議？」林右昌回應「不希望會發生」，曾繼續逼問，林則回答「一定要啊！」曾表示，不希望市長成為一個乖乖牌，對於中央不良政策一定要站出來抗議，議會都會支持市長去抗議。林右昌則對此說「我從來就不是什麼乖乖牌，我都據理力爭。」隨後散會。

(中時 )

呂秀蓮：萬不得以 可考慮核一、… 大陸擬開放日核食 吳釗燮：輸入…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。