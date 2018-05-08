退警陳抗毆傷記者、警察 中正一分局公布身分

2018年05月08日 17:07 中時 謝明俊

退警團體舉辦0423陳抗行動，在監察院前爆發滋擾事件，有4名記者遭遊行群眾打傷，中正一分局經多日清查，確認有伍姓、康姓、廖姓、洪姓、吳姓等5名花蓮團結聯盟成員涉案，其中伍某等4人業已在日前傳喚到案，並於8日將全案函送北檢，而吳姓男子係在花蓮執業的牙醫師，最近因出國尚未到案，警方將另行傳喚。

在0423活動當天，群眾在監察院前抗議時，有一名群眾趁隙爬到監察院大門上方露台降半旗，警方納悶這名群眾倒底是如何爬上去的？經過詳細追查才得知，這名男子也是屬於花蓮團結聯盟成員，名為林森森，當天他在現場四處尋找上樓管道未獲，剛好監察院正在進行外牆施工，施工人員中剛好有一名同是花蓮原住民同鄉，認識林某，當場指點林某由施工鷹架爬到大門上方露台，才得將國旗降半旗。

0423行動，群眾遊行到監察院大門前，部分群眾與採訪記者發生口角，並引爆推擠毆打，造成花姓、張姓等4名記者受傷，警方立即上前隔開雙方，將受傷記者送醫就治，事後4名記者都向警方提告。

中正一分局在第一時間內已查出伍姓等3名花蓮團結聯盟成員涉案，隨後再清查出2名涉案群眾，同屬花蓮團結聯盟。其中吳姓成員係在花蓮執業的牙醫師，除了吳某以外，其餘4人已在5月3日到案說明，吳某因出國未到案，警方已於8日將全案移送北檢偵辦。

另外，八百壯士申請舉辦0425陳抗活動，爆發激烈衝突，目前共有13名記者提告被毆傷或是相機、攝影機被毀損，中正一分局連日來清查過濾現場蒐證帶，共清查出5名群眾涉嫌毆打記者或毀損記者裝備，另有 7名群眾另涉毆打警察，警方將依法傳喚到案。

(中時 )