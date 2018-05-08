大雷雨解除金門旱象 一天降下全年1／5雨量

2018年05月08日 16:51 中時 李金生

大湖在大雨後出現「藻華」現象，自來水廠評估影響不大。（李金生攝）

自來水廠今天派員撈除水藻，籲請鄉親不必過慮。（李金生攝）

蘭湖水庫也有進水，水位持續緩慢上升。（李金生攝）

金門7日降雨量高達205.5毫米，相當於全年平均降雨量的5分之1，大、小金門水庫都有一些進帳，累計增加118立方公尺，預估在颱風雨季來到之前，應無缺水之虞。但縣自來水廠仍提醒鄉親節約用水，以備不時之需。

金門平均年降雨量約1000毫米左右，但昨天雷雨鋒面過境，就帶來205.5毫米的雨量，主要降在大金門西半島和小金門，久旱甘霖對補注地下水和挹注湖庫蓄水均有助益。

縣自來水廠統計，大、小金門湖庫蓄水共進帳118立方公尺，其中太湖水源系統（太湖、金湖、田埔、陽明水庫）增加45.5立方公尺，可供應用水天數148天。

另榮湖水源系統（榮湖、金沙、山西、擎天、蘭湖、瓊林水庫）增加48.6立方公尺，可供應用水天數299天。

小金門紅山水源系統（西湖、蓮湖、菱湖水庫）在這一波降雨中，3座水庫全滿，增加22.6立方公尺，可供應用水天數1100天。但因小金門的民生用水，主要仰賴大、小金門之間的海底管線運輸大金門西半島的地下水，因此影響 性相對較小。

做為大金門東半島主要蓄水湖庫的太湖，今天有民眾反映湖畔再度出現「藻華」現象，擔心會導致水質優養化。該廠也已派員撈除，研判與大雨沖刷上游農田和畜牧場，有機肥隨水流入庫有關，但影響範圍不大，鄉親不必過慮。

(中時 )