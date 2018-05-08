日月潭紅茶館　迎端午推好康

日月潭紅茶品質優、受歡迎！魚池鄉農會供銷部正忙著包裝出貨迎端午。（沈揮勝攝）

友善列印
中時
魚池鄉農會推出「滿額贈」專案，只要購買該農會所開發推出的農特產品滿2500元，將贈80克乾香菇1包。（沈揮勝攝）
魚池鄉之日月潭紅茶品質優，目前夏茶已正採收。（沈揮勝攝）

南投縣魚池鄉為「日月潭紅茶」主產區，尤以夏茶品質最優；五月夏茶開採，今年初因冬雨滋潤，採收期又逢日照充足，品質相當不錯。「日月潭紅茶館╴魚池鄉農會」為慶祝母親節、迎接端午節，辦優惠回饋，凡6月15日前購買該農會產品滿2500元，即贈乾香菇1包，適合包粽子或烹美食。

魚池鄉農會供銷部主任許麗芬指出，烏龍茶與金萱茶等都強調冬茶或春茶品質較優，但紅茶情況不同，因其屬全發酵茶，茶菁中多元酚越豐富則風韻越佳，日照充足的夏茶，符合這樣的條件。

魚池鄉為台灣大葉種紅茶發源地，更是本島最大產區，早年外銷量，占全台9成以上；另項與紅茶齊名的農產香菇，栽植量也曾高居台灣第一，近幾年被台中市新社地區追上，兩者並列全台兩大產區，專業、品質與市場口碑俱佳。

為慶祝母親節、迎接端午節包粽子餡料需求，「日月潭紅茶館╴魚池鄉農會」8日推出「滿額贈」專案，凡是在「日月潭紅茶館」網路商店、魚池鄉農會購物中心及位在日月潭水社碼頭斜對面之「日月潭農特產品展銷中心」購買該農會出品之紅茶或休閒食品，只要滿2500元統統都有獎，將贈80克乾香菇1包。

(中時 )

新北市五大友善家庭政策　要當媽… 遲緩兒畫出一片天 彰基兒童醫院…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。