日月潭紅茶館　迎端午推好康

2018年05月08日 17:19 中時 沈揮勝

魚池鄉農會推出「滿額贈」專案，只要購買該農會所開發推出的農特產品滿2500元，將贈80克乾香菇1包。（沈揮勝攝）

魚池鄉之日月潭紅茶品質優，目前夏茶已正採收。（沈揮勝攝）

南投縣魚池鄉為「日月潭紅茶」主產區，尤以夏茶品質最優；五月夏茶開採，今年初因冬雨滋潤，採收期又逢日照充足，品質相當不錯。「日月潭紅茶館╴魚池鄉農會」為慶祝母親節、迎接端午節，辦優惠回饋，凡6月15日前購買該農會產品滿2500元，即贈乾香菇1包，適合包粽子或烹美食。

魚池鄉農會供銷部主任許麗芬指出，烏龍茶與金萱茶等都強調冬茶或春茶品質較優，但紅茶情況不同，因其屬全發酵茶，茶菁中多元酚越豐富則風韻越佳，日照充足的夏茶，符合這樣的條件。

魚池鄉為台灣大葉種紅茶發源地，更是本島最大產區，早年外銷量，占全台9成以上；另項與紅茶齊名的農產香菇，栽植量也曾高居台灣第一，近幾年被台中市新社地區追上，兩者並列全台兩大產區，專業、品質與市場口碑俱佳。

為慶祝母親節、迎接端午節包粽子餡料需求，「日月潭紅茶館╴魚池鄉農會」8日推出「滿額贈」專案，凡是在「日月潭紅茶館」網路商店、魚池鄉農會購物中心及位在日月潭水社碼頭斜對面之「日月潭農特產品展銷中心」購買該農會出品之紅茶或休閒食品，只要滿2500元統統都有獎，將贈80克乾香菇1包。

(中時 )