遲緩兒畫出一片天 彰基兒童醫院辦個人畫展

彰基兒童醫院二樓門診區舉辦畫展，讓大家分享柏丞一幅幅的美麗畫作。(謝瓊雲攝)

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彰基兒童遺傳科主任趙美琴醫師表示，雖然無法改變自身的基因缺陷，但透過後天的訓練，一定可以啟發遲緩兒的天賦與潛能。(謝瓊雲攝)
畫畫指導老師黃淑玲老師說，柏丞沉浸在畫畫的世界裡一直是很快樂的，用自己的色彩及方式，去表達他想表達的意思。(謝瓊雲攝)
因基因染色體先天缺陷導致發展遲緩的伯丞，在色彩繽紛的世界裡，畫出自己的一片天。(謝瓊雲攝)

彰化市大成國小特教班一年級陳柏丞，因先天基因染色體缺損導致發產遲緩，卻在繪畫裡找到出口，去年度甫獲彰化縣『童畫心世界』繪畫比賽第五組第一名，不善言語表達的他8日在彰基兒醫二樓門診區舉辦人生第一場畫展，要跟大眾分享畫筆下色彩繽紛的世界。

遲緩兒畫出心中一片天。即將滿7歲的柏丞，8個月大時還不會翻身、爬行，被父母察覺有異就醫做遍各種檢查，直到3歲多透過DNA基因晶片檢測、分析全基因組才發現染色體有極小片段缺失。

陳爸爸表示，柏丞8個月時因夏季熱住院，在彰基擔任護理師的姑姑發現不對勁，但做遍血液染色體、內分泌及新陳代謝檢查、神經肌肉切片、腦波和磁振造影檢查，都顯示正常，查不出遲緩的主因。

陳媽媽說，6年來除了夫妻兩人、還有爺奶和姑姑，一家人都積極配合帶伯丞做各種治療與復健，一周五天天天到醫院報到；直到三歲柏丞終於學會走路、再學會爬行，語言仍嚴重落後，大家逐漸注意到他特別愛靜靜塗鴉的特質，大班時送到畫室學畫。

畫室老師黃淑玲說，柏丞6歲大時來到畫室上課，比一般小朋友需要更多的引導，一開始以幾何圖形引導，簡化動物的形體；畫給他看後，他也能畫的很好，而且專注力很夠、用色又大膽，雖然言語表達不清楚，卻能透過畫畫表達自己想表達的、作品充滿童趣，若能站在孩子的眼光去欣賞他的圖，只要用心就會瞭解他的意思，更重要的是，柏丞每次畫畫都很開心。

彰基兒童醫院院長楊瑞成表示，柏丞的畫作顏色鮮艷，不論架構或其他表現都充滿希望，給慢飛天使家庭最大的希望，就是彰基兒童醫院存在的價值；柏丞的表現也讓我們學習到，只要能多給他們一點機會，每個孩子都充滿無限可能。

(中時 )

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