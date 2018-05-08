遊客頻問金龍山火紅怪樹　樹名已確認並豎標示牌

魚池鄉公所在確認該樹名稱後，以不到半天的上班日時間，完成簡易標示牌，為遊客解惑。（沈揮勝攝）

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金龍山頂有棵喬木最近開花如火，民眾頻問「那是什麼樹」？經專家辨認，為原產澳洲的槭葉酒瓶樹。（沈揮勝攝）

名列「台灣3大攝影朝聖地」之首的日月潭金龍山，峰頂有棵大樹，最近花開火紅，許多遊客不知樹名，頻打電話到鄉公所詢問。鄉長陳錦倫5日請教專家、6日確認它叫「槭葉酒瓶樹」、7日完成標示牌設置，高效率讓當地村長與居民，都豎起大拇指。

金龍山這棵槭葉酒瓶樹矗立在該山最高點「金龍一亭」旁停車場與一片茶園的邊界上。當地村長謝棟漢表示，應是園主陳昭宏家族在幾十年前所栽植，近10多年來每每在母親節前後開出紅花，有時還整棵樹全開滿，今年開7、8分，花況算普通。

該樹在日月潭地區並不常見，遊客看過後都會印象深刻，不少人想po網打卡卻不知其名，查詢書刊或網路也不知從何著手，紛紛打電話到鄉公所詢問，但鄉公所也沒人知道它的身分，答不出來。

5日傍晚，又有鄉親向陳錦倫問及此樹；他說，乾脆把它弄清楚也好。於是找對生態有概念的朋友幫忙，初判是原產於澳洲的「槭葉酒瓶樹」，並於6日獲得台灣生態學會理事長楊國禎確認。

雖然當天是假日，但陳錦倫仍然撥電話給農經課承辦人杜豐勝，請他在翌日上班時，趕緊製作標示牌。

杜豐勝在7日上午，立即將樹名、產地及花期打印明確，近午完成簡易標示牌設置。槭葉酒瓶樹又名澳洲火焰樹，原產地在澳洲北部及南威爾斯，1910年引進台灣，偶見庭園栽植。它屬於大喬木，但樹幹並不像酒瓶，名稱來源或與花形如甕罈有關。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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