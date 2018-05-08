培育觀光人才 旅行商業公會產學合作

旅行商業同業公會全國聯合會與高職、科技大學合作，從高一開始導入業界師資，培養觀光人才。（王思慧攝影）

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中時

為讓觀光產業人才無縫接軌，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會與高職、科技大學合作，從高一開始導入業界師資，希望產業專班可有效地將業界的師資，加入學校的課程當中，降低產學落差，全聯會提供業界師資、導入課程，媒合旅行業實習就業機會、業界參訪等。

全聯會今天與台北市私立育達高級商業家事職業學校、台北城市科技大學簽約，發展三加四一貫產學合作教育。

旅行公會全聯會副理事長張永成致詞表示，能夠與學校緊密結合共同發展產業專班可以有效地將業界的師資，導入在學校的課程當中，降低產學落差，人才可以提供業界很好的服務。

交通部觀光局執行秘書蔡明玲說，能夠看到產業與學校緊密結合，是非常好的事情，觀光局一直致力於觀光人才培育上面不遺餘力，也希望藉由此次的合作能夠做一個很好的產學合作典範。

城市科大校長連信仲表示，希望未來能夠在旅行公會的協助下為畢業的同學，增加更多職場的競爭力就業機會。

育達高職校長劉育仨認為，此次專班育達高職與城市科大三年加四年一貫教育，並從高一就開始透過公會的力量，導入業界導師制度，贏在起跑點上。希望未來透過三方的緊密結合，為學生在升學以及就業上，鋪一條康莊大道。

全聯會指出，未來會提供業界師資導入課程，媒合旅行業實習就業機會，辦理相關講座活動、業界參訪，搭建校方與業界溝通聯繫平台，並配合政策積極爭取教育部產業專班專案計劃。希望能藉由產學三方合作，共同發展旅遊業人才培育，提供產業優質就業人力。

(中時 )

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