當歸、膨大海超市買不到 衛福部要加強管理

2018年05月08日 17:12 中時 鄭郁蓁

民眾想吃當歸、膨大海、肉桂粉，超市都買不到了。衛生福利部中藥司制定「得供食品使用中藥材分類及品項」草案，規定五類「曬乾」的中藥材的限制使用規範，包含紅景天、刺五加、紫蘇、膨大海、決明子、人參、當歸、黃耆、肉桂等60多種中藥材，只能有在擁有中藥藥商許可執照者的藥房才能買到。

衛福部中醫藥司計畫針對「曬乾」的「中藥材」制定「得供食品使用中藥材分類及品項」草案。衛生福利部中藥司科長陳聘琪表示，有鑒於藥食同源，基於民眾食用量安全考量，因此針對不同品項訂出不同規範

第一類包含山藥、龍眼乾、橘花；第二類如茴香、胡椒，以及第三類如仙鶴草等等常見食用的食材，包含生鮮、曬乾等兩種狀態，一般通路都可以販售。

至於第四、第五類食材，包含當歸、紫蘇、茯苓、肉桂、決明子等共61種中藥材，農民都不能以「生鮮」狀態販售，民眾只能到有擁有中藥藥商許可執照者才能販售屬於中藥材基源、「單一成分」的產品，簡言之，擁有中藥藥商許可執照的中藥行或藥廠，能賣整包的人參、整包的肉桂、整包的決明子等；沒有這個執照的業者只能販售「非單一成分」的產品，例如藥膳調理包就可以，當中有多種成分，可包含第四類與第五類中藥材。

不過，這次草案出爐後，引發不少農民抗議，因其中第五類的丹參、余甘子、五味子等五項保健植物，屬於限制使用的中藥材，販賣業者須具有中藥藥商許可證，且不得為單一成分產品，還要限制一日食用量。但這些保健植物，都是農委會近年大力推廣種植的，農民往後只能「販售生鮮用、不能曬乾」，業者質疑，根本是政策左手打右手，限縮產業發展。

對此，衛福部表示，根據藥事法，從民國82年以來，當歸等「乾」材料就是藥材，一般超市都不能販售，只能在領有執照的中藥房買，除了生鮮的當歸則不在此列。這次擬草案，是希望讓民眾更有依據。至於第五類，和農委會推廣相扞格的如丹參、余甘子，因為食用不當，會對人體有影響，月底會再和農會開專家會議會討論，尋找共識。

台灣中藥從業靑年權益促進會理事長古承蒲表示只要是曬乾的藥材都有藥性，應該適當管理，否則如高血壓與心血管疾病患者可能長期服用阿斯匹靈，藉由延長血液凝結的機轉來預防心血管栓塞，此時若服用丹蔘等具有活血化瘀功效的食材，一拔牙、一開刀就可能血流不止。

(中時 )