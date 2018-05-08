世外桃源在這！農場大啖美食 DIY一次享受

2018年05月08日 17:14 中時電子報 綜合報導

週末到來，趕緊規劃一場遠離都市塵囂的一日遊吧！位於桃園市蘆竹區的「簡家農場」可說是城市中的世外桃源，廣大的腹地以及農場動物園成為親子享受假日時光的最佳地點。

園內餐廳主要提供排餐及合菜，圖為合菜之部分菜色。(中時電子報提供)

「簡家農場」先前提供露營租借場地，如今轉型成為餐廳，期盼民眾能夠在廣大的地點、悠閒的氛圍以及品嚐美味佳餚，增進彼此感情。另外，也因著老闆的興趣，園內飼養了許多動物，像是驢、馬、疣豬、兔子、雞鴨等，讓前來的遊客在飽餐一頓後，能夠在廣大的園區內遊玩之外，還能一睹可愛動物區。

除了提供美味佳餚之外，「簡家農場」也有自行研發醬料，部分原料自給自足讓民眾吃得安心。另外，窯烤PIZZA服務也是一大熱門，選好口味再由專人親自窯烤，省去製作的繁複程序，美味更是不在話下。而現今最夯的DIY活動更是不可或缺，園區一週七天有4種不同的DIY課程，週一及週三是仙草DIY、週二及週四是草編織DIY、週五是奶酪DIY，週六及週日則是披薩DIY，園區提供多種選擇，民眾可以根據喜好預約DIY課程。

【簡家農場】

地址：桃園市蘆竹區黃帝街525號

營業時間：每日9:00～16:00

預約電話：03-3242177

*停車免收費 *低消200元即可免費遊園

(中時電子報)