世外桃源在這！農場大啖美食 DIY一次享受

「簡家農場」飼養的家禽，提供廣大腹地讓動物盡情奔跑。(中時電子報提供)

友善列印
中時電子報
綜合報導

週末到來，趕緊規劃一場遠離都市塵囂的一日遊吧！位於桃園市蘆竹區的「簡家農場」可說是城市中的世外桃源，廣大的腹地以及農場動物園成為親子享受假日時光的最佳地點。

園內餐廳主要提供排餐及合菜，圖為合菜之部分菜色。(中時電子報提供)

「簡家農場」先前提供露營租借場地，如今轉型成為餐廳，期盼民眾能夠在廣大的地點、悠閒的氛圍以及品嚐美味佳餚，增進彼此感情。另外，也因著老闆的興趣，園內飼養了許多動物，像是驢、馬、疣豬、兔子、雞鴨等，讓前來的遊客在飽餐一頓後，能夠在廣大的園區內遊玩之外，還能一睹可愛動物區。

除了提供美味佳餚之外，「簡家農場」也有自行研發醬料，部分原料自給自足讓民眾吃得安心。另外，窯烤PIZZA服務也是一大熱門，選好口味再由專人親自窯烤，省去製作的繁複程序，美味更是不在話下。而現今最夯的DIY活動更是不可或缺，園區一週七天有4種不同的DIY課程，週一及週三是仙草DIY、週二及週四是草編織DIY、週五是奶酪DIY，週六及週日則是披薩DIY，園區提供多種選擇，民眾可以根據喜好預約DIY課程。

【簡家農場】

地址：桃園市蘆竹區黃帝街525號

營業時間：每日9:00～16:00

預約電話：03-3242177

*停車免收費 *低消200元即可免費遊園

(中時電子報)

桃園自在遊報名網站

當歸、膨大海超市買不到 衛福部… 同德家商技高一籌 全國技能競賽…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。