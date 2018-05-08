好謹慎！日本新政黨取英文名稱時 刻意避免被聯想成右派政黨

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日本民進黨於7日正式和希望之黨合併，成立新政黨日本國民黨(全名為國民民主黨)，在決定黨的英文名稱時，更煞費苦心，神選字眼，刻意避免被民眾聯想成右派政黨。

讀賣新聞8日報導指出，國民民主黨決定採用「Ｄｅｍｏｃｒａｔｉｃ　Ｐａｒｔｙ　Ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｐｅｏｐｌｅ（簡稱ＤＰＦＰ)為該黨的英文譯名。

報導稱，原本在討論階段，黨內有人提譯採用「Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｄｅｍｏｃｒａｔｉｃ　Ｐａｒｔｙ（簡稱ＮＤＰ)為英文譯名，但因為黨內其他人擔心這個名稱，會讓人聯想到右派政黨，所以捨棄不用。

日本政壇主要政黨可以分成左派與右派兩大類，執政黨的自民黨與在野的維新會是右派政黨，日本共產黨、日本社民黨與立憲民主黨為左派。在日本政黨左右派除了經濟政策不同外，更根本的差異在於對待歷史和自衛隊的態度。日本右派多半不願面對過去日本的侵略史，持續參拜供有國際戰犯的靖國神社，且主張讓自衛隊成為軍隊，或至少加大自衛隊的權限，而非完全限於自衛。左派則偏向反對讓自衛隊擴權，並多半願意承認日本過往侵略給鄰國造成的傷害。

合併前，希望之黨比較偏右派，日本民進黨則稍微偏左，兩黨合併後，決定採取稍微偏左的路線，表示將主張自衛隊採取專守防衛的路線，經濟上強調公平、重新分配等，因此刻意在英文黨名上避免容易被聯想成右派的「Ｎａｔｉｏｎａｌ」字眼。

但也因為略偏左的路線，引發部分右派希望之黨國會議員的不滿，不參加國民黨，重新另外組成新的希望之黨。

(中時 )

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