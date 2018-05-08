回到過去「兩個自己同框」！李國毅嚇到像看到鬼

2018年05月08日 17:22 中時 林淑娟

李國毅在《1006的房客》飾演曾經意氣風發的王牌律師。（《1006的房客》）

李國毅與許光漢發現回到2017的通道。（歐銻銻娛樂）

李國毅與許光漢發現回到2017的通道。（歐銻銻娛樂）

歐銻銻娛樂自製劇《1006的房客》題材新穎，時空融合加上奇幻懸疑劇情，每週都引起劇迷熱烈討論，PTT台劇版的爆雷文、LIVE文皆被推爆，最近劇情更打破現行理論讓相差四個月時空的兩個「柯震宇」在同一空間出現！為了詮釋這一場戲，李國毅下了不少功夫，光是兩倍量的台詞就讓他大呼傷腦筋，加上鏡頭拍攝還得配合後期特效剪接，因此每一句台詞可能都得拍6遍，他只能苦笑：「拍到最後真的都要被搞混了。」

李國毅在《1006的房客》飾演的柯震宇，偶然間發現公寓的後陽台在時空融合時能通往2017年，為了追查案情，他帶著許光漢前往2017尋找四個月前的自己，試圖提供線索給過去的自己。沒想到，2017的柯震宇見到2018的柯震宇就像看到鬼一樣，不過，這一場「與自己相見」的戲，也苦了李國毅，由於他在劇中四個月前後的個性有很大的差別，他必須想像自己講話的態度，在適當的時間做出相對的反應，一來一往的對手都是自己，讓李國毅說：「兩倍的台詞還要想鏡位，還得演出自己跟自己接招的感覺，真的有點頭大。」

一旁的許光漢也說：「國毅哥的台詞都很難，還要調整兩邊個性上些微的不同，認真佩服他。」陳戎暉導演也表示拍攝時一切的鏡頭都得抓得更準確，才能夠讓後製人員成功的將兩個李國毅合在同一個畫面中。

《1006的房客》的懸疑推理劇情讓觀眾很燒腦，對於飾演兩個自己的李國毅來說也是一大挑戰，他表示雖然不像觀眾可能會有時空錯亂的感覺，但是律師的台詞本身就非常多，有時候還要演得非常HIGH，李國毅笑說：「那時候一度覺得有點絕望。」然而被問到如果能像劇中的角色可以回到過去，最想要完成甚麼事，沒想到現在人氣滿點的李國毅竟然開玩笑說：「我要回去告訴18歲的自己，不要進演藝圈當演員，太辛苦了。」許光漢則是和劇中角色一模一樣，他笑說：「就是告訴過去的自己未來的樂透號碼啊，讓他去買一組。」《1006的房客》每週三、四晚間10點30分於台視，每週六晚間8點於東森綜合台，每週三晚間10點愛奇藝台灣站全網獨播。

(中時 )