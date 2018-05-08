在家也能吃 業者推火雞肉走入一般家庭

2018年05月08日 17:21 中時 許素惠

一隻公火雞約有20多公斤，單翅膀就和男人拳頭差不多大，肉質依舊鮮嫩。（許素惠攝）

火雞業者開發出許多火雞肉加工品，例如香腸、貢丸、肉條等，甚至有火雞肉絲即時包，在家就能吃到火雞肉飯。（許素惠攝）

火雞業者開發的火雞肉絲即時包，在家就能吃到火雞肉飯。（許素惠攝）

火雞曾經是台灣農村家戶畜養家禽，加上專業養殖，高峰期全國高達63萬7000隻，後因開放進口大幅萎縮，火雞養殖戶號召火雞肉飯、大賣場等業者，成立台灣火雞產業推廣協會，力推火雞肉進入一般家庭，讓全民可以隨時吃到高營養價值的肉品。

台灣火雞產業推廣協會8日成立，北港鎮代表陳炳炎當選理事長，該會以推廣火雞肉分切市場、及火雞肉加工等為宗旨。

陳炳炎指出，火雞要飼養5至6個月才成熟，是台灣飼養期最長的家禽，有「3高4低1不」的美譽，即高礦物質、高蛋白質、高鈣質、低脂肪、低膽固醇、低熱量、低鈉、富含不飽和脂肪酸等特性，屬營養價值較高的白肉，養生食用很適合。

也是火雞養殖戶的陳炳炎表示，他與很多飼養同業常接獲反應，為什麼傳統市場、生鮮超市、大賣場等都買不到生鮮火雞肉，要吃火雞肉只能到火雞肉飯店、小吃店、自助餐店等，要買生鮮的火雞肉回家自己烹煮十分困難。

陳炳炎說，所以結合了火雞肉飯、餐飲業、營養師、獸醫師、流通業者、大賣場、生鮮超市、傳統市場、家禽飼料及用藥業者等成立該會，力推火雞肉分切、加工，同時積極研發各式火雞肉料理，以打進生鮮超市及大賣場、傳統市場為目標，讓一般家庭對高營養的火雞肉俯拾可得。

火雞養殖兼加工業者練卜鳴指出，國產火雞肉供不應求，美國火雞肉因而趁虛而入，不少業者只好以進口火雞肉替代，但進口肉質不如本產好，依據農委會統計，台灣火雞飼養鼎盛期曾多達63萬7000隻，目前因進口萎縮到只有28萬隻，發展空間很大，目前已開發出火雞肉鬆、肉條、貢丸、香腸、滴雞精等，希望讓本產火雞肉重登消費市場龍頭。

(中時 )