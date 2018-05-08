花博熱點 培育300國蘭行銷國際

2018年05月08日 17:34 中時 盧金足

在后里區種植國蘭40多年的花農張民政，培育蘭花種類多元，從報歲蘭、香蘭、蕙蘭、四季蘭、寒蘭、春劍蘭、蓮瓣蘭等花種，一年可外銷3000萬株幼苗，打造台灣「國蘭孕育的栽培基地」，可望成為花博熱門參觀景點，他樂於擔任青年加農賢拜，培育更多的新生代投入國蘭生產。

農業局長王俊雄指出，張民政孕育超過300種台灣國蘭，后里氣候適宜栽種花卉，冬天氣溫低，設置國蘭培植網室農場，一年四季都有開花的品種，且以盆花栽培為主，不受土地季節性輪作的利用限制，透過黑網網室種植栽培，提升栽培品質、減少農業生產成本，台灣國蘭更具國際競爭力。

張民政說，國蘭栽培以分芽方式為主，成長期僅需1年，花卉品質穩定，不須向國外購買球根，也無開花期限制，近年種植國蘭的農戶越來越多，全台種植國蘭面積高達300多公頃。

為加強國際行銷推廣，及因應中國大陸對國蘭需求，他在廣東省佛山市設置1處國蘭農場，適時契作收購與調節台灣花農生產的國蘭，協助各地區花農將台灣優質國蘭提供給國外消費者，兼顧台灣花農的花卉生產收益。

除栽培國蘭外，他也嘗試將春蘭與寒蘭蘭苗雜交，投入相當人力、時間及資本為台灣孕育國蘭新品種，期盼未來有更多青年勞動力加入國蘭生產行列，樂於擔任青年加農賢拜，培育更多的新生代投入國蘭生產。

農業局表示，台中市在今年11月將舉辦2018世界花卉博覽會，盼藉由花博盛會推廣國蘭花卉，創造更多觀光及賞花人潮，增加台中地區花農生產收益，並帶動國人對台灣花卉產業的重視支持，把台中美麗的花卉呈現給全世界。

(中時 )