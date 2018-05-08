台大雲林醫院搭轉診橋梁 讓病患回歸診所

台大雲林分院長黃瑞仁（左四）主動搭築與基層診所友誼的橋梁，設計制度讓小病患回到診所就近看診，衛生局長吳昭軍（右四）感佩。（周麗蘭攝）

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台大雲林分院分級醫療特約診所將懸掛此一標誌。（周麗蘭攝）

台大雲林分院與30多家長期合作的基層診所醫師建立雙向轉診制度，此一制度最大不同是，台大雲林分院設計制度自行把關，讓診所轉進來的小病患無大礙後，再轉回診所看診，避免診所醫師怕病患流失而失去把病患轉到台大的意願。

去年1月至11月從基層診所轉入台大雲林醫院門診多達3535人、急診轉入1846人次，疾病獲得妥當處置後回診所追蹤者約30%。

為更落實雙向轉診，台大今年成立分級醫療推動小組，建立轉診對話管道，本月起主動搭橋梁與30多家長期互動的診所合作，給予掛牌「台大雲林分院分級醫療特約診所」。

台大斗六、虎尾分院每日門診量約3000人，許多科別很難掛號，持轉診單的病患可優先看診，院內建立轉診電腦系統，提醒院內醫師若病患穩定，評估轉回原院所。

衛生局長吳昭軍表示，過去幾年台大與社區醫療群經常聯繫，對轉診案例也都有個案研討會，分級醫療從台大跨出第一步，感謝院長黃瑞仁有開放的心胸去推動，70%至80%疾病診所醫師都能處理，剩下的交給台大，病患不需要自己找醫師。

黃瑞仁表示，台大落腳雲林14年來和診所醫師互動發現，每一個醫師學有專精，武功不輸台大醫師，因此鼓勵民眾病情穩定以後找「厝邊的好醫師」，台大扮演診所的後盾。

古坑安泰診所醫師賴靖文說，跟台大合作以後每個月都回來開檢討會，互動管道都很暢通，病患轉診到台大來都很滿意，對這個制度很有信心，也感謝黃瑞仁院長「玩真的」。

雲林縣診所協會理事長塗勝雄表示，現在最重要的是病患的信心，他在台大有一小兒科門診，患者要打疫苗就會回診所，只有了解病患的想法才能做得更多。

台大雲林分院胸腔內科醫師陳彥甫說，基層醫師其實非常棒，只有合作才有把事情做好，基層醫師看到什麼樣問題需要台大協助處理，台大也可以告訴基層醫師他們發現的問題，不論醫師與醫師之間，或是醫師與病患都是很好的。

(中時 )

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