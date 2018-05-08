蔡英文智慧製造之旅 與機器人握手

總統蔡英文（左）在台中市長林佳龍（右）的陪同下參訪「智慧製造試營運場域」時，與智慧機器人poppy握手，驚訝它的手還會上下動。（黃國峰攝）

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總統蔡英文（右二）「5＋2產業創新系列之旅」8日來到台中，在台中市長林佳龍（左二）、經濟部長沈榮津（左一）的陪同下參訪「智慧製造試營運場域」，智慧機械科技中心主任陳來勝（右）介紹廠內設施。（黃國峰攝）

總統蔡英文「5+2產業創新系列之旅」8日來到台中，在台中市長林佳龍的陪同下參訪「智慧製造試營運場域」，強調台中發展智慧機械產業是天時地利人和等優勢條件均已到位，智慧機械已成為我國「兆元產業」，盼各界持續加油，讓台灣智慧製造在國際有舉足輕重的地位。

總統蔡英文8日在台中市長林佳龍陪同下，到智慧製造試營運場域參訪示範線運轉情形與電腦3D創新控制技術，並在工研院智慧機械科技中心主任陳來勝的介紹下，一一了解廠內各智慧機械設備，最後與達梭公司協助製作的機器人「Poppy」握手，驚訝發現「它還會上下！」由於連握二次拍照，總統蔡英文還笑著說「Poppy，你會紅。」

總統蔡英文致詞時表示，在過去二年來看智慧機械產業是進步最快、成果最具體的，在去年已突破1兆元產值，以工具機產業來看，去年台灣在全世界出口的排名已從第五名進步到第四名，面對少子化這個「天時」所有國家都走向智慧化，而台中是智慧機械聚落最強的地方，佔有「地利」。

蔡英文接著說，在「人和」部分，台中與中央地方緊密合作，土地、預算、資源都快速到位，產業界、學界的士氣也很好，台中市政府由林市長親自投入，陸續出國招商，獲得豐碩成果。「剛看到達梭那個會講話的機器人，也是林佳龍市長到法國訪問，才有達梭公司到這裡跟我們一起努力營造的現象。」

另外剛剛我們看到一件其實蠻感動的是，很多機械旁邊都有電腦在操控，這些控制器以前都是由外國人設計裝好，台灣只負責機器製造，但現在，我們已經可以自己製造、甚至可以自己設計程式，這對於我們機械產業是非常重要的進步。

蔡英文最後強調，智慧機械試營運場域，就是讓大家來看、來親身體驗，這是能讓中小企業展現少量、多樣、客製化的特點，相信來看過後會對我們發展智慧機械的能量與決心更有印象，後面的路還很長，大家繼續一起加油，相信有一天，台灣在全球智慧機械製造領域中，會具有舉足輕重的地位。

(中時 )

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