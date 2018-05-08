無色媒體帶動無色政治 呂秀蓮：我佩服你們

2018年05月08日 17:40 中時 朱真楷

台灣長期陷於藍綠惡鬥，導致94％民眾走向無黨派、無色彩。在無色媒體帶動無色政治的浪潮下，中天電視政論節目《大政治大爆卦》全面改版，前副總統呂秀蓮昨受邀上節目時對此表示肯定，她說，沒有反省怎麼覺醒，因此，看見節目說媒體要先反省，「這點我佩服你們！」

在社會對藍綠惡鬥愈加厭惡的同時，對於媒體的「無色覺醒」也開始產生期待；如今，旺旺中時媒體集團在這波浪潮下，開始以行動實踐民眾對政治與媒體的期待。

昨日，《大政治大爆卦》主持人王又正說，前天該節目改版後的直播觀看人數達5943人，此數字已將近是過去的3倍，「網友評論有好有壞，都請大家告訴我們哪裡不好，你們的意見我們都會改進，這就是媒體覺醒的第一步！」

王又正表示，媒體都曉得自己是社會的守望監督者，大家都講得很大聲，但真正做到的卻很少，「包括我們也是」，以前就是找藍綠政治人物罵到語不驚人死不休，爆料包山包海，但這樣對無色覺醒、藍綠和解有幫助嗎？所以，昨天中國時報以社論提出「無色媒體帶動無色政治」就是正確的方向。

實踐大學副教授賴岳謙表示，台灣已出現期盼政黨停止惡鬥的巨大力量，所以，媒體在呼應這股力量的時候，有肯定很好，但有批判會更好，因為唯有更多意見的納入才能讓這條路走得愈來愈好。

賴岳謙說，有肯定、有批評都好，最怕就是沒聲音，畢竟大家都認為媒體應該超然理性監督政府，雖然很難做到沒有顏色，但媒體是可以嘗試從「看問題的角度」來改變，也就是站穩愛台灣、讓人民過更好日子的立場出發，監督政府施政作為是否有符合廣大民眾利益，同時也提出有道理的解決方案，讓政府降低錯誤施政。

資深媒體人謝寒冰也坦言，其實無黨無派的人佔了大多數，只是每次到了選舉都會被藍綠激化；尤其，面對問題，應該是讓大家在各領域爭辯出最好的解決辦法，「但過去20年台灣有這樣做嗎？沒有，我必須說，我們自己也要負很大的責任」。他說，台灣已經沒有資格繼續浪費20年，如果大家不希望繼續看見這種現象，希望所有人都應一起努力。

表態參選北市長的前台南縣長蘇煥智則說，中天政論節目能公開揭櫫無色覺醒是非常好的方向，畢竟台灣現在面臨嚴重困境，大家都只想在選舉議題拚輸贏，卻不能國家面臨的各種問題，所以，有節目願意無色覺醒，只問是非不問藍綠，這要大大肯定。

呂秀蓮則表示，過去看中天節目非常有色，現在說要無色崛起，我知道用意，就是不會再因為特定顏色而有特定標籤。她想說，顏色其實只是外在的，真正的核心價值是在於媒體不能扭曲事實，「基本上我會來就是支持你們」，尤其覺醒前應該先反省，「你們說媒體要先反省，這點我佩服你們。」

呂秀蓮也提到，她認為台灣社會藍綠對立、互相不信任的關鍵是319槍擊案，雖然槍擊案是事實，但因為真相不明，信者恆信、不信者恆不信，如果繼續下去會持續撕裂台灣。因此，若要做到無色覺醒，那就請當時偵辦這起案件的國民黨新北市長參選人侯友宜、美國鑑識專家李昌鈺談一談，把各種可能都好好釐清，比竟沒有反省就不會有覺醒。

(中時 )