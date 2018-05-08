南韓將為菲律賓製作3000噸級飛彈巡防艦

2018年05月08日 17:40 中時電子報 江飛宇

韓國現代重工企業將要為菲律賓建造3000噸級的多功能飛彈護衛艦，總數為2艘。總裁康煥古(Hwan-Goo Kang)與菲律賓國防部長德爾芬·洛倫扎納(Delfin Lorenzana)一同參加第一艘巡防艦的切鋼儀式。

海軍情報網(navyrecognition)報導，此艦是現代重工設計的大邱級巡防艦的縮小版，大邱級的全長122公尺、全寛14公尺，吃水4.15公尺，排水量3650噸，然而菲律賓版本的長度為107公尺，全寛12公尺，吃水為4公尺。因此標準排水量縮小為約為3000噸。推進裝置採用四具柴油發動機，不是大邱級的燃氣渦輪，因此航速也比較慢，最大航速為25節。

這型簡化版的飛彈巡防艦性能也不差，採用德國Hensoldt公司的 TRS-3D Baseline D多模式C波段相控陣雷達、義大利 李奧那多公司Selex ES NA-25X射控雷達。

主要武裝是1具76公釐艦砲、1具30公釐快包、4枚韓製SSM-700K海星反艦飛彈、4枚西北方近距離防空飛彈，2具藍鯊魚雷發射器，與8具垂直發射器(哪一型防空飛彈還不明)。

後方的直升機甲板可以容納1架AW-159野貓反潛直升機，除了反艦作戰，也可以擔任人員運輸。

預計1號艦能夠在明年5月完成，並於2020年下旬交付給菲律賓海軍；2號艦會在今年9月開始建造，並於2021年上半年交付。

(中時電子報)