比丘尼腹部隆起 醫師：子宮肌瘤肇禍

亞大醫院婦科主任陳泰昌為患者（非當事人）進行腹部超音波檢查。（林欣儀攝）

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台中市一名43歲比丘尼約半年前開始發現腹部一天天隆起，常引來旁人側目，讓她內心承受很大壓力，之後更伴隨有腹痛、不正常出血情況，就醫檢查才知是子宮肌瘤惹的禍，所幸經施行「腹腔鏡子宮肌瘤切除術」，幫助她不必開腹就能解決肌瘤問題。

亞洲大學附屬醫院婦科主任陳泰昌指出，這名比丘尼因虔誠念佛，以往只要感覺身體不舒服，都仰賴宗教力量支撐，但半年前她發現自己的腹部逐漸變大，面對外界異樣的眼光，心理難以負荷，再加上頻繁的腹痛，幾經掙扎才決定就醫。

經檢查，比丘尼子宮內肌瘤已長治12公分，其位置在子宮內層，陳泰昌說，子宮肌瘤好發於更年期前後女性，患者因奉行「身體髮膚受之父母」，不願摘除子宮，經醫療團隊溝通，決定施行「腹腔鏡子宮肌瘤切除術」。

陳泰昌指出，「腹腔鏡子宮肌瘤切除術」是在腹部開4個小孔、藉由腹腔鏡協助切除肌瘤並將其絞出，但此種治療方式僅限於肌瘤體積不能太大、數量及位置也影響是否適合施行，此種治療方式傷口小且恢復快，可大幅減少沾黏情況。

陳泰昌強調，子宮肌瘤發生原因目前不明，但多數認為與遺傳、代謝與壓力、環境賀爾蒙等因素有關，建議女性應少吃油炸燒烤及生冷、加工肉品等食物，可降低罹患自宮肌瘤。

(中時 )

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