《旺旺孝親獎》校園活動開跑！簡至豪與學生即興Rap尬”孝親”全場歡呼！

2018年05月08日 17:37 中時電子報 綜合報導

學生黃楹傑為孝親獎臨時創作Rap

簡至豪與學生黃楹傑即興尬Rap全場歡呼!

老闆霸氣捐款100萬！ 簡至豪講成100塊「超怕被老闆fire！」

「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」報名活動如火如荼的進行中，兩岸三地全球華人都熱情響應，鼓勵大家以活潑、創意方式來表達孝意，比賽總獎金高達173萬人民幣，相當於800萬台幣。同時在北京上海四川等地舉辦百場校園活動，推動「讓孝順成為一種習慣」之觀念，台灣校園活動正式開跑，今(8)日主辦單位前進新北市莊敬高職，由主播簡至豪與學生分享對孝順的做法、想法，現場也與學生合唱第一屆得獎歌曲〈孩子別忘了我〉，深獲年輕學子共鳴。

莊敬高職表演藝術科臥虎藏龍，六位女學生只花一天時間練唱就把〈孩子別忘了我〉唱得朗朗上口，登台唱出對父母的愛！雖然才十六、七歲，卻對歌詞很有感覺，其中團長陳靖文表示，練唱時會想到之前常與父母爭吵，「唱這首歌之後，就會覺得後悔！」而這星期日剛好是母親節，六位女學生都表示會與家人吃飯團聚，還希望回家後，能把歌曲再練得更好，唱給父母親聽；另外，來自單親家庭的學生黃楹傑，為旺旺孝親獎臨時創作Rap，他表示只花35分鐘就把歌詞完成，「創作時想到與爸爸的回憶，內容都是想對他說的話！」讓簡至豪聽聞很佩服，也即興與他尬Rap，現場歡呼聲不斷！受訪時黃楹傑也承諾會用Rap的方式，來投稿「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」，希望呈現不一樣的「孝親」歌曲給更多人聽。

今(8)日主辦單位前進新北市莊敬高職，由主播簡至豪與學生分享對孝順的做法、想法

莊敬高職表演藝術科六位女學生花一天時間就把孝親歌曲〈孩子別忘了我〉練成，(右三)為團長陳靖文

簡至豪透露自己也是表演藝術科出身

主播簡至豪前進校園分享工作經驗談，他坦言從事新聞行業剛開始很不順遂，跑了6、7年才成功坐上主播台，還透露在主播台上出過很大的糗，笑說：「到目前爲止，犯了最大的錯，就是報錯數字，我非常對不起董事長！」原來他透過耳Mic聽到董事長要捐100萬元，「腦袋明明想的是100萬，竟脫口而出，董事長要捐100塊！」讓他下主播台後冷汗直流，「超怕被老闆fire！」讓學生們聽聞哈哈大笑，簡至豪提醒學生們，別看主播的工作光鮮亮麗，其實底子功夫要夠扎實，才能展現出專業的一面，他也表示在工作上面表現好，其實無形中對於父母也是一種「孝道」。

簡至豪表示自己除了是主播，另外一個身分是「冰冰Show」的節目主持人，算是半個藝人，在場的同學都是表演藝術科，很多人對於演藝圈都有嚮往，簡至豪透露自己也是表演藝術科出身，學生時期就想當一位明星，「自己覺得我很會演！」後來有機會跨足娛樂圈，讓他發現隔行如隔山，與藝人白冰冰搭檔主持時，他坦言：「一開始都接不上話！」所以下足功夫磨練主持，他表示當藝人，除了要有自信、台風、才華等，最重要的是要「不要臉」，這也是從白冰冰那裡學到的不二法門，他也鼓勵學生想進演藝圈，有空就要多學東西，還呼籲寧願備而不用，總比能展露機會時沒實力表現來得好。

中天主播簡至豪

第二屆旺旺孝親獎，由中國旺旺控股有限公司、旺旺中時媒體集團主辦，包括中新社、星洲日報等兩岸40幾家媒體參與協辦，凡年滿12歲的兩岸人民與其他地區華人，以中文創作者皆可報名參加，曲風不限，得獎者將受邀製作MV出版專輯，即日起收件至８月31日止。趕快把想對父母傳達的愛，用歌曲創作來表達，立即參加旺旺孝親獎。

(中時電子報)