昇恆昌「馨福媽咪」 今起呵護媽咪寶貝手

美美小姐（左起）、 H.H先生與昇恆昌免稅店副總潘翠宜為母親節活動啟動。（陳麒全攝）

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母親節檔期推出的「馨福媽咪」護手活動，特別使用含有天然植物萃取物及純精油的茶籽堂商品，現場更有模特兒拍照區，媽媽們護手後也可以在此拍照、上傳照片，並獲得精美贈品。（陳麒全攝）
母親節檔期推出的「馨福媽咪」護手活動，特別使用含有天然植物萃取物及純精油的茶籽堂商品，現場更有模特兒拍照區，媽媽們護手後也可以在此拍照、上傳照片，並獲得精美贈品。（陳麒全攝）

寶貝媽咪的母親節即將到來，越來越多人會選擇帶母親一起出國慶祝，昇恆昌免稅商店也特別從8日起，到13日母親節當天，在台灣各機場據點舉辦「馨福媽咪」母親節慶祝活動，由專業的服務人員，替平日辛苦的媽媽們呵護雙手！昇恆昌也在母親節檔期推出「霸氣女王價到活動」，消費滿額可享刷卡回饋及好禮。

昇恆昌免稅商店表示，多年來深耕桃機服務國內外旅客，除了引進各大國際精品品牌外，也跟許多台灣品牌合作，讓在地的好商品也有機會躍上國際舞台。這次母親節檔期推出的「馨福媽咪」護手活動，特別使用含有天然植物萃取物及純精油的茶籽堂商品，現場更有模特兒拍照區，媽媽們護手後也可以在此拍照、上傳照片，並獲得精美贈品。

首波「馨福媽咪」護手活動於8日下午在桃機第二航廈熱鬧登場，邀請到台灣作家H.H先生，以及他的超人氣女神美美蒞臨機場，H.H先生獨家創作全新機場購物版本的美美，並且首次帶著美美現身機場。H.H先生表示，永遠活得開心、美麗的美美，就是希望展現自信精神，做現代女性的榜樣，因此也非常開心能有這個機會，將台灣人自己的作品及充滿正能量的理念呈現在國門機場。

昇恆昌指出，母親節檔期推出霸氣女王價到活動，與多家信用卡公司合作，於全台各據點推出刷卡金回饋活動。持昇恆昌聯名卡還有購物金回饋。此外，旅客於昇恆昌購買茶籽堂商品，單筆消費滿新台幣800元，即可獲得旅行清潔12入組，於香水、美妝店消費可兌換嫩手膜一副，還有多款免稅獨賣之大容量商品及特惠組合，是美妝愛好者囤貨的好時機，更多優惠折扣活動，請參閱昇恆昌免店稅官網，https://www.everrich.com。

(中時 )

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