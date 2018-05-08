餵母奶一邊餵完再餵另一邊 寶寶不會「瘦巴巴」

2018年05月08日 17:44 中時 鄭郁蓁

母親節將至，台灣母乳哺育聯合學會和營養品廠商調查，高達七成六媽咪相當注重泌乳品質，但最擔心的就是餵乳期間免疫力不好、生病傳染給寶寶，有五成受訪者希望增強哺乳期間健康和免疫力。

「台灣母乳哺育聯合學會」連續第二年共同攜手推廣母乳哺育，今年擴大調查，《2018母乳哺餵調查》針對508位媽媽做母乳哺育情形與質量關注度的分析。

調查發現採取母乳哺乳受訪者中，45.2%哺育時期集中在寶寶年齡「6個月以下」，其次是「超過半年到1年」(31.0%)，而「超過1年至2年」則占23.8%，接近國健署統計結果(國人六個月以下純母乳哺育率僅45.4%)。

調查報告中也顯示，高達七成六媽咪相當注重泌乳品質，略高於對於泌乳量的重視程度，顯示自去年起持續提醒餵乳媽咪不要落入用湯水養奶量的傳統迷思，已經逐漸被國人所了解。

台灣母乳哺育聯合學會理事長楊文理說，母乳乳汁富含乳鐵蛋白等多種健康因子，建議純母乳哺餵至少要達六個月，也強調寶寶不會經由乳汁被感染，但媽媽要注意飛沫傳染，因此建議可以戴著口罩。

而哺乳期間的媽媽們可能因睡眠不足、缺乏運動和情緒焦慮等問題，造成免疫力下降，楊文理建議，應盡量調整作息、做好營養補充，讓身體健康，也能避免傳染疾病給寶寶。

楊文理也提醒媽咪，哺乳時應先一邊喝完再喝另一邊，因為母奶前乳成分為蛋白質，後乳則為脂肪，如果讓寶寶兩邊僅「淺嚐而止」，只喝完前乳，寶寶容易「瘦巴巴」。

(中時 )