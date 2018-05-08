餵母奶一邊餵完再餵另一邊 寶寶不會「瘦巴巴」

白蘭氏鷄精和台灣母乳協會共同進行哺乳調查。( 左起)母乳哺育聯合學會楊文理理事長、白蘭氏北亞區營運長黃小琳、新加坡黃景麟博士。記者鄭郁蓁攝影

友善列印
中時

母親節將至，台灣母乳哺育聯合學會和營養品廠商調查，高達七成六媽咪相當注重泌乳品質，但最擔心的就是餵乳期間免疫力不好、生病傳染給寶寶，有五成受訪者希望增強哺乳期間健康和免疫力。

「台灣母乳哺育聯合學會」連續第二年共同攜手推廣母乳哺育，今年擴大調查，《2018母乳哺餵調查》針對508位媽媽做母乳哺育情形與質量關注度的分析。

調查發現採取母乳哺乳受訪者中，45.2%哺育時期集中在寶寶年齡「6個月以下」，其次是「超過半年到1年」(31.0%)，而「超過1年至2年」則占23.8%，接近國健署統計結果(國人六個月以下純母乳哺育率僅45.4%)。

調查報告中也顯示，高達七成六媽咪相當注重泌乳品質，略高於對於泌乳量的重視程度，顯示自去年起持續提醒餵乳媽咪不要落入用湯水養奶量的傳統迷思，已經逐漸被國人所了解。

台灣母乳哺育聯合學會理事長楊文理說，母乳乳汁富含乳鐵蛋白等多種健康因子，建議純母乳哺餵至少要達六個月，也強調寶寶不會經由乳汁被感染，但媽媽要注意飛沫傳染，因此建議可以戴著口罩。

而哺乳期間的媽媽們可能因睡眠不足、缺乏運動和情緒焦慮等問題，造成免疫力下降，楊文理建議，應盡量調整作息、做好營養補充，讓身體健康，也能避免傳染疾病給寶寶。

楊文理也提醒媽咪，哺乳時應先一邊喝完再喝另一邊，因為母奶前乳成分為蛋白質，後乳則為脂肪，如果讓寶寶兩邊僅「淺嚐而止」，只喝完前乳，寶寶容易「瘦巴巴」。

(中時 )

昇恆昌「馨福媽咪」 今起呵護媽… 侏儒抹香鯨擱淺龍鳳漁港 海巡、…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。