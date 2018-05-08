劉喬安直播爆哭 童仲彥霸氣回：會設性專區保護妳！

2018年05月08日 17:44 中時電子報 呂承哲

劉喬安現靠芳療和當DJ維生。(圖／翻攝自劉喬安臉書)

「太陽花女王」劉喬安今(8)日凌晨開直播，談到曾用過身體換取金錢，卻被因仲介賣淫被依偽證罪起訴，被罰要服社會勞動，她暴哭說「只想獲得好一點生活有錯嗎？」引來不少網友留言安慰，連無黨籍北市議員童仲彥也在自己的臉書貼文霸氣回應此事。

童仲彥表示，他想送劉喬安一件「拳打假掰T」，指稱她用身體換金錢沒有錯，錯的是妳沒有勇敢面對自己。童仲彥認為，這不是請任何民代，就能幫劉喬安假掰扭轉的，「阿童致力推動的『性專區』，就是要優先保護妳這種弱勢女性」。

童仲彥指出，「用身體換金錢沒有錯，賺皮肉錢的比假掰的高尚」，台灣假掰的人太多，這件「拳打假掰T」剛打樣，送劉喬安一件，因為他也曾低潮過，並建議劉喬安去看心理醫生，「希望妳跟現在的阿童一樣，樂觀、勇敢、不假掰、做自己！」

對此，網友留言力挺「了不起，負責！」、「阿童你真的走出自己一片天」、「真男人我只服阿童哥」，還有一名男網友說「阿童不是要幫助她脫離淫海，而是邀請劉來他推動的『合法性專區』上班：淫海眾生速歸我童欲創立之法海，大德珍奶無以為報唯有以身相許」，童仲彥則回應「備雞排珍奶，湧泉以報」。

(中時電子報)