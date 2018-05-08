文化冒犯？以色列宴請安倍竟端「鞋」上桌

2018年05月08日 17:46 中時電子報 蔡萱

用金屬鞋子來盛裝巧克力。(圖/instagram@segevmoshe)

日本首相安倍晉三上周訪問以色列，受到以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）以精緻晚宴款待，但沒想到晚宴中竟將「鞋子」也端上桌。原來這是由明星廚師精心設計的甜點，以金屬製男性皮鞋裝上來自各國的巧克力。此舉也遭不少人批評這根本是文化冒犯，在日本文化中鞋子是不潔的。

以色列總理尼坦雅胡夫婦2日在總理官邸宴安倍晉三與夫人安倍昭惠，可見晚宴上的每道料理都經過精心設計，不但兼具美味也是一場視覺的饗宴，直到甜點環節時，竟端出用金屬皮鞋模型盛裝巧克力的甜點 ，這道料理是出自以色列名廚塞格夫（Segev Moshe）之手，他同時也是尼坦雅胡的私人廚師。

儘管在每個文化中用鞋子當作盛裝食物的容器都是一個奇怪的選擇，但不少人認為這在日本文化中更還有冒犯的意涵。

《耶路撒冷郵報》引述一名曾在日本工作的以色列外交官對此狠狠抨擊，「這是一個愚蠢又粗心的決定，在日本文化裡，沒有比鞋子更鄙視的東西。日本人不僅不會穿著鞋子進屋門，甚至在他們的辦公室你也看不見鞋子」，他還稱說這根本像是為「猶太人送上豬的形狀的巧克力」一樣冒犯。

而《華盛頓郵報》也引述一名匿名的日本外交官的話表示，「這位廚師在設計這道料理用意為何？是以為這很幽默嗎？我們沒看到任何有趣的地方，而且我可以告訴你，我們都為我們的首相感到被冒犯了」。

不少網友也為此在網路上大罵塞格夫，紛紛留言：「在準備外交晚宴前，至少可以請教賓客吧。在日本，鞋子被視為不淨，日本人進門都要在玄關脫鞋」、「你不必了解任何文化，也知道在晚宴時把鞋端上桌不對！」、「真侮辱人」等。

但也有人認為這只料理的一種呈現方式，不需小題大作，「這只是藝術，不是鞋子。這不像真的鞋子，而且沒被穿過很乾淨」、「我覺得很有創意，是我就不會生氣」等。

不過儘管外界為了這個鞋子甜點引發了軒然大波，但安倍晉三似乎很滿意塞格夫的料理，他還邀請了賽格夫未來有機會可以到日本。

對此以色列外交部表示，在事先前沒有先過目這次宴會的餐點，最初僅稱「我們尊重且欣賞主廚的創意」，但之後又補充聲明說，「我們對日本首相抱有最高的敬意」。

(中時電子報)