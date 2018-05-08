蔡英文訪百德：機械業是第三個兆元產業

2018年05月08日 17:57 中時 陳淑娥

總統蔡英文8日下午前往大甲百德機械參訪，直呼百德進步好多，她表示，百德專門生產高階工具機，被稱為台灣機械業的勞斯萊斯，表現優於整個產業的走勢，智慧機械的發展為台灣整體機械業創造更多動力，在半導體、面板後，機械業是第三個兆元產業。

「百德進步好多！」蔡英文二度來到百德機械，她恭喜百德得到上櫃許可，代表已經走到下一個階段，更稱讚專門生產高階工具機的百德，被稱為台灣機械業的勞斯萊斯，表現優於整個產業的走勢。

百德機械公司董事長謝瑞木表示，台中是一個工具機生產，全世界最好的地方，因為大肚山黃金縱谷60公里，有30萬的作業員，所有的零配件幾乎在這60公里內都有，非常完整，我們處在這裡是天時地利人和，總統上任以來，推廣智慧機械，林市長也大力支持，去年開始已進入兆元產業，還有國機國造，對機械來說，對機械來說是興奮劑也是強心劑，對前途感到非常光明。

蔡英文指出，或許有人覺得這是智慧機器的工廠，但智慧機器工廠的本身含有很多智慧製造元素，尤其每個員工用手機管控製造的進程，資訊速度的飛快，讓智慧製造能感受到，智慧機械的發展為台灣整體機械業創造更多動力，在經濟部與產業努力下，在半導體、面板之後，現在機械業是第三個兆元產業。

蔡英文說，自己很高興許多本來已經外移的製造業，因為國內製造生成的資源及條件越來越好，讓它們有更強的意願將高端的產品生產移回到台灣，是個很好的發展，以產業及就業等指標來看，政府推動智慧生產所產生的效果，百德每年都加薪，加薪幅度不低，相信這是智慧機械及智慧製造的第一個階段，後面還有許多挑戰，希望未來一起努力。

(中時 )