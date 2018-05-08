陸網路訂餐不合格多 「餓了麼」竟佔半數

2018年05月08日 18:00 中時電子報 盧伯華

大陸近幾年來網路訂餐外賣快速成長，但也因成長過快造成不合格餐飲服務商過多，民眾稍不留意就會訂到無照營業的地下餐點，連知名的網路外賣網站都不能倖免。食品監管部門雖一再要求做為第三方訂餐平台的網路公司加強對餐飲製作商的資格查核，但仍有大量漏網之魚，民眾飲食安全令人憂心。

據《看看新聞》報導，負責監管上海市食品藥物的食藥監局公佈2018年第6輪網路餐飲服務監測結果指出，在61家問題餐廳中，知名網路訂餐平台「餓了麼」獨佔鰲頭，竟有33家上黑榜。其次是「美團點評」的19家，「百度外賣」則有9家。

上海市食藥監局表示，對監測發現問題的網絡餐飲服務第三方平台與網路餐飲服務提供者，已責令其立即整改；這些不合格餐飲服務商大多利用假證（偽造、變造許可證）、套證（套用其他餐飲服務提供者許可證）來獲取經營網路餐飲服務資格，該句已責令第三方平台查清相關責任歸屬人，並報告食品藥品監管部門。

此外，食品藥品監管部門將依法查處本次監測發現違法的第三方平台和網路餐飲服務業者，將違法行為記錄於食品安全信用檔案。偽造、變造、套用餐飲服務許可證的工作人員，將列入不誠信從業人員黑名單，禁止再進入該行業。

市食藥監局提醒廣大消費者，在網上訂購餐食時，首先應查看平台公示的食品經營許可證，選擇具有合法資質的商家。發現有食品安全問題的，可以撥打投訴舉報電話或向第三方平台反映。

(中時電子報)