酸議員暴動如「古惑仔」 基隆文化局長：臉書是個人自由！

國民黨基隆市長參選人謝立功與多名藍軍議員，為反對深澳電廠重啟，於3月23日衝到基市府市長室前抗議，對此文化局長馬嫻育於隔天在臉書PO文諷刺抗議的議員們，像是「暴民、香港古惑仔」般暴動，不久後已刪文。（翻攝自馬嫻育臉書）

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基隆市文化局長馬嫻育（中間站立者）日前在臉書發文批評來市府市長室抗議的議員如「暴民、香港古惑仔」，國民黨籍議員曾紀嚴（右一）對此在議會總質詢時要求局長謹言慎行。（張穎齊攝）

國民黨基隆市長參選人謝立功與多名藍軍議員，為反對深澳電廠重啟，於3月23日衝到基市府市長室前抗議，對此文化局長馬嫻育於隔天在臉書PO文諷刺抗議的議員們，像是「暴民、香港古惑仔」般暴動，有損議員個人及基隆市的形象，不久後又刪文。國民黨籍議員曾紀嚴則在今（8）日議會總質詢中，要求馬注意自己的身分，不然會影響到市長林右昌，馬則回應「這是我個人臉書自由！」

馬嫻育3月24日在臉書上發文表示「昨天本來市長要參加文化基金會的董監事會議，遇上這個不知該定義為陳情還是暴動的魯莽事件，董事們在不知情的情況下等待，市長被這群暴民阻擋完全走不出來，可惜啊！基隆市知書達禮的形象付諸流水！」

「從電視新聞中看到出席的議座們面容緊張恐怖，好像香港古惑仔！」，馬嫻育PO文指出，這和平常出席她的文化中心場合的樣子大不相同，實在對他們個人形象有損，議員選舉在即，應該展現個人特色，做市場區隔，而不是打群架，來參加我的文化活動、來買票包場看表演，反而可以獲得意見領袖菁英群矚目。

「非常不適合！」曾紀嚴批評，那天他也有到場，大家都有權表達爭取健康及自身權益的立場，但因為市長不在，但他認為馬的臉書PO文非常不合適。怎料馬卻回應「臉書是我個人言論自由，發表後就刪除了，至於有人要如何截取、散布那不是我的問題。」

曾紀嚴說，臉書雖是個人自由，但馬身為基隆市文化局長，要注意自己身分，這會影響整個基市府與市長，還說「我小時候看到比這種還暴力的更多，妳還沒看過！」已對馬的印象大打折扣，建議局長謹言慎行。

馬嫻育則對此回應，她所要訴求的只是一個理性問政的態度，但仍接受議員的建議。

(中時 )

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