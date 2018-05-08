12年前講過的話忘了嗎？他狠酸：蘇貞昌打臉蘇貞昌！

核四電廠空照圖。（資料照片）

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中時電子報

為了核廢料的議題，民進黨新北市長參選人蘇貞昌上午質疑，前總統馬英九「又要核四運轉，又沒有能力處置核廢料」，這樣的主張很矛盾；新北市議員參選人葉元之反酸，蘇貞昌難道忘記以前追加過核四的預算，「蘇貞昌打臉蘇貞昌」。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌上午直言，對於核廢料問題，他在擔任台北縣長時，便已堅決反對設置在台北縣；他也認為，台灣沒有哪個地方可以容許設置核廢料處置場。蘇貞昌還說，如果當選新北市長，一定堅決反對核廢料放置新北市！他也質疑，國民黨在馬英九帶領下，又開始說要核四運轉。但要核能發電，又沒能力處置核廢料，很好奇侯友宜對這樣矛盾的政策是怎麼想的。

新北市議員參選人葉元之下午臉書發文反嗆：「難道蘇貞昌忘記自己追加過核四預算嗎？」

2006年，時任行政院長的賴清德，延長了核四的工期，並追加447.8億元的預算。葉元之質問，蘇貞昌當時將人民的稅金投下去，難道都沒有想過核廢料要怎麼處理？這不是新北市長參選人蘇貞昌，打臉行政院長蘇貞昌嗎？

此外，葉元之說，以政治實務來看，確實沒有縣市會同意永久貯放核廢料。因此，在馬政府時台電便積極尋找境外處理的方式，朱立倫也如此主張。

葉元之表示，民進黨在野時屢屢癱瘓核廢料的處理進度，執政後環保署長李應元才「髮夾彎」，跟進「境外處理」的思維。蘇貞昌不先為民進黨的反覆道歉，還有資格來質疑國民黨？

(中時電子報)

文章來源：葉元之臉書

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