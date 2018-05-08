苗栗后庄國小新建教室　信邦電子2廠啟用增300就業機會

后庄國小校長劉敏珍（右起）與縣長徐耀昌、議長夫人張淑芬等人一起主持動工儀式，老舊教室將重建。（陳慶居攝）

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苗栗信邦2廠投資6億，8日在祥獅獻瑞熱鬧氣氛中啟用，可望提供300個工作機會。（陳慶居攝）

苗栗縣招商引資及老舊校舍改建續有進度，頭份市后庄國小清朋樓老舊校舍拆除及整建工程，8日上午動工，規畫新建融入風、光、水、綠等元素的22間教室；另信邦電子投資6億的苗栗2廠也完工啟用，可望帶來300個工作機會。

后庄國小班級數逐年增加，目前國小40班、資源班2班、幼兒園1班，學生數1080人，現有教室不足，且清朋樓老舊校舍40餘年來歷經風雨及地震侵襲，部分結構老化、龜裂，安全堪虞。

縣長徐耀昌在立委協助下，積極爭取教育部補助8514萬元，拆除清朋樓老舊校舍，原地重建4層樓共22間普通教室、專科教室及無障礙電梯1座。縣長徐耀昌、議長夫人張淑芬、校長劉敏珍及各級民代，8日祈福持鏟動土，預定明年8月完工。

股票上市公司信邦電子苗栗2期廠房8日落成啟用，新廠將作為高精密設備、航太電子及台灣風電等產業生產組裝使用，預計可增加300個工作機會，徐耀昌等人前往祝賀營收創新高。

信邦深耕苗栗近30年，為苗栗地區提供約300個工作機會，投資6億餘元興建的2廠，預估將可再增加300個就業機會，可望帶動區域經濟發展，並讓年輕人有更多工作的選擇。

(中時 )

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