亞洲第1人！高醫大教授陳桂敏獲國際老人護理領導獎

2018年05月08日 18:28 中時 柯宗緯

高醫大長照研究中心主任陳桂敏打從學生時期擔任看護，現又孕育長照產業人才，前後致力推動長照30載；近年更研發5套促進老人健康運動方案預防及延緩失能，她的傑出成就獲頒「國際老人護理領導者獎」，成為亞洲第1人。

出生嘉義的陳桂敏考高中失利後，誤打誤撞進入輔英五專讀護理，寒暑假打工擔任看護，把屎把尿照顧長輩也不喊苦，曾經照顧過85歲阿嬤，其家中開設家庭理髮，她還被當傭人使喚打掃，讓她一度感嘆專業不受尊重。

她在校表現優異，獲選到美國姐妹校插大就讀，陸續在美專攻長照完成碩、博士學業，返國於輔英執教10餘年，近年則獲高醫大賞識，開創高齡長期照護碩士學位學程，學生遍布醫生、藥師、社工等領域，更有人受其影響，打算在路竹開設養護之家。

她以實證研究方法探究、發展老人健康促進運動方案，包括銀髮太極健身操、銀髮瑜伽、銀髮彈力帶健身操、輪椅彈力帶健身操、養生運動經絡拳，預防及延緩老人身體功能退化，讓長輩不用花大錢就能顧好健康，迄今有200個社區照顧關懷據點、20間長照機構使用，甚至傳授澳洲、英國、美國、印度。

近年台灣推動長照2.0，但人力嚴重短缺。她觀察到，相關大專院校畢業生投入長照產業僅10至15％，主因仍是薪水條件不優，工作吃力不討好。她點出現今長照制度及資源缺乏整合，像是社政、衛政等各自領軍，因此期待政府成立長照司解決問題。

國際護理榮譽學會日前頒發「國際老人護理領導者獎」給陳桂敏，肯定她為長照領域的貢獻，此獎頒發9年來僅5人獲獎，陳是其中1人，更是亞洲唯一，堪稱台灣護理師之光。

(中時 )