《中時晚間快報》暌違航空界2年 張國煒回來了！

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綜合報導

◎ 暌違航空界2年 張國煒回來了！

星宇航空通過交通部核准成立，並已向經濟部登記，今舉行首場記者，說明公司願景。董事長張國煒表示，這次回歸不是自己回來，還帶著星宇航空回來，感謝這2年鼓勵他的長官、媒體、民眾以及更多各行各界的企業領袖，也是如此，自己考慮再三，人生不能白走，再成立航空公司，回到業界，「其中的酸甜苦辣，人生難有」。

◎北韓打中國牌 金正恩可能再會習近平

南韓《聯合新聞》發自北京的報導指出，北韓最高層級要人搭專機赴中國遼寧省大連市訪問，從各種情況判斷，很可能是北韓國務委員長金正恩。大陸國家主席習近平為出席大陸首次的航空母艦試航活動也前往大連，雙方領袖是否曾接觸引起各界關注。

◎最新財產申報 尤美女、陳怡潔身價破億

監察院今天公布最新一期廉政專刊，民進黨立委尤美女存款4842萬餘元、有價證券6072萬餘元合計破億，親民黨立委陳怡潔則光是債權就高達4億8836萬餘元，原因是2015年暫定出售2筆土地的應收款項高達3億餘元。

◎劉若英自編自導處女作 《後來的我們》登國際舞台

Netflix Inc.今天宣佈，劉若英執導的第一部作品《後來的我們》於即將於全球190個國家或地區Netflix平台正式上線。《後來的我們》由張一白監製，劉若英自編自導，井柏然、周冬雨、田壯壯主演，在大陸上映10天票房大破56億台幣，成為最賣座的華語電影女導演作品。屆時，全球觀眾將可以在Netflix平台上同步看見這部優質華語電影。

(中時電子報)

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