不用到日本就能享用 五月限定桃園復興媽媽桃

2018年05月08日 18:24 中時電子報 綜合報導

媽媽桃是復興區三光、高義、華陵里這些地區的產區平台，泛稱為媽媽桃，有經過標章認證的紙盒，經過認證的該區水蜜桃放在認證的紙盒中才叫作媽媽桃，甜度至少都在12~15度之間。

爺亨部落多元產業發展協會的高理事長一再強調，媽媽桃最大的特色，除了香氣逼人，飽滿多汁之外，待熟果後，置於手心搓一搓之後，可以直接插吸管享用香氣四溢又甜美的水蜜桃汁喔！

6粒裝水蜜桃(桃園市農業局輔導科提供)

媽媽桃的由來：桃園市復興區爺亨部落以梯田方式(高度落差不同)種植水蜜桃而產生不同口感，媽媽桃即是中低海拔的水蜜桃，由一群媽媽農友種植，產期只有20天，都在每年五月，以前叫作五月桃，後來因為產季在五月第二周母親節前後是盛產期，因而得名媽媽桃。

復興區三光、高義、華陵里盛產「媽媽桃」，五月即將開賣，市府公開全新設計的「媽媽桃紙盒」，包裝盒的設計採泰雅童趣風，上頭寫著媽媽桃的故事，並標註生產果園、生產者等產地履歷證明與流水編號，要讓民眾吃得安心，力拚完銷。

售價六粒裝五百五十元，八粒裝四百五十元、十粒裝四百元，十二粒裝三百五十元，運費另計，但是台北的民眾不用擔心，5月19日下午三時至四時，將在台北希望廣場辦理媽媽桃行銷記者會，當場也可以購買到最新鮮最好吃的媽媽桃唷！

羅符溫泉泡腳樂(圖片來源：桃園市農業局輔導科提供)

當地為配合媽媽桃的季節限定水蜜桃推廣，該區納桑麻谷餐廳也推出特色水蜜桃部落風味餐來應時，希望遊客可以前往享用。

另外，採果一天也累了，為解除上山舟車勞頓，下山時可以到位於泰雅故事公園的羅浮溫泉泡泡腳，泉質為碳酸氫鈉鹽，呈現無色透明，PH（酸鹼值）接近中偏鹼性，泉溫37.3度，俗稱「美人湯」，非常滑嫩，初期預計從上午10點至下午5點開放免費泡腳。

(中時電子報)