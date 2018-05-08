仁美國小學生寫下明信片交郵差快遞 傳達對母親的愛

2018年05月08日 18:24 中時 林雅惠

母親節將到，仁美國小舉辦愛的快遞活動，讓學生寫名信片交郵差送達。（林雅惠攝）

母親節即將到來，在這溫馨感人的季節裡，鳥松區仁美國小舉辦「愛的快遞」活動，邀請郵差帶著郵筒到學校，讓學生透過寄送明信片給媽媽或照顧自己的人，表達感謝之意，讓學生們度過感恩五月天。

校方表示，現在手機普及和網路發達時代，很多人早忘記提筆寫信與寄信的感覺，看似人與人距離近了，但心與心之間反而疏遠，為了讓小朋友有個不一樣的母親節感恩體驗，因此舉辦「愛的快遞」活動，藉由明信片書寫，寫下並寄出對感激之人的祝福，讓這手寫的溫度，溫暖每個人的心。

校長王美惠說，透過這次體驗，除讓孩子向平日辛苦照顧自己的人表達心中的謝意外，也教導孩子，對於周遭的人事物要懷著一份感恩的心意。

輔導主任黃昭勳說，現在課業學習強調動手做，這次活動剛好結合低年級生活領域的單元，透過實際操作體驗，讓孩子學會寫信、寄信及正確分辨郵筒種類外，也讓孩子學習對內心想表達感激的人，傳達感謝與愛。

仁美國小學生在這次母親節活動中「動手做帶來真學習」，充分體驗書寫明信片的溫度及親手寄出祝福的喜悅外，也使得這份難得的生活學習，成為生命中美好且值得珍藏的一刻。

(中時 )