「鄉音四重唱」鄧志浩強勢回歸 高雄福華辦個人畫展

2018年05月08日 18:28 中時 柯宗緯

「鄉音四重唱」團員鄧志浩多才多藝，不僅能唱也能畫。（柯宗緯攝）

淡出歌壇多年的民歌時代「鄉音四重唱」團員鄧志浩，今（8）日強勢回歸於高雄福華名品1樓舉辦小型音樂會，為個人畫展《生華》造勢，一連帶來10多首國、台、英語懷舊金曲，讓歌迷一次滿足視覺與聽覺雙重饗宴，也見識到其多才多藝的一面。

這場活動由謝黃扁文化藝術基金會及華巍藝術媒體主辦，青易設計公司贊助，高雄福華名品協辦，專業文創志工、策展人賴慕芬表示，5月1日至31日展出的《生華》抽象畫展，是高雄福華名品B1F「想生活」空間重新設計完工後的首展，特別商請跨足美術、音樂、戲劇等專業藝術領域的鄧志浩前來展出16幅精心創作。

鄧志浩從事抽象畫創作20餘年，以東方美學思維與水墨印象融合西方抽象畫技法，在台灣、新加坡、美國、羅馬等地辦理個展及聯展，去年更獲美國網路藝術平台Artsy Shark推薦為「全球20位最值得收藏的畫家」之一。

民國66年由鄧家兩兄弟鄧志鴻、鄧志浩為首組成的「鄉音四重唱」，為當時的社會注入一股不一樣的歌聲，代表作曲有秋天的野菊花、你是我永遠的春天等，成為家喻戶曉人物。

未料，在當年鄉音四重唱發展顛峰期，鄧志浩突然決定離開去做劇場創作，加入蘭陵劇坊、成立魔奇及九歌兒童劇團，1995年又拜新加坡抽象畫大師黃意會為師，開始從頭習畫，如今也是風格獨樹一幟的名家，作品深受藏家喜愛。

此次，鄧志浩共帶來人生何處不相逢、少年的我、月夜愁出外人、我的心裡只有妳沒有她、在月光下跳舞、流浪、給我一個吻、what a wonderful world、感謝你的愛等經典歌曲，首首是經典，令人朗朗上口。

對鄧志浩來說，所有事情都是在「玩」，戲劇的本質是玩，音樂也是玩，很多的創意是玩出來的，他也喜歡用「玩」票的輕鬆態度面對任何事情。不過他的原則是，一旦玩出名堂時就認真對待，全心全意投入。

離開「鄉音四重唱」單飛的鄧志浩，也曾出過四張個人專輯，現在定居台中的他，重心比較放在繪畫創作上，希望大家在音樂世界外，也能發現另一個在繪畫世界中揮灑自如的鄧志浩。

(中時 )