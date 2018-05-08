「追妳才會送妳禮物」 他把妹失敗說「還我2000元」被幹翻

2018年05月08日 18:32 中時電子報 林毅

男子將對話PO上網後，反而慘被網友公幹「活該是處男」、「一輩子脫不了魯」 (圖／翻攝自爆廢公社)

妹追不到就想討回送禮？一名男網友在臉書「爆廢公社」PO文，氣憤表示自己追一名女生，追了一段時間後對方卻表示他們不適合在一起，男網友因此要求女生把他送的生日禮物錢還回來，PO上網後反被公幹「果然是魯蛇」、「處男不意外」。

原PO說，這個女生是同學介紹的大學生，自己一看到就非常喜歡對方，展開猛烈追求。每天都會講30分鐘的電話，一個禮拜還帶她吃一次高級料理，如品田牧場、貴族世家或是爭鮮等店，還送2000元的隱形眼鏡當生日禮物。原PO忿忿不平，表示既然追不到，那這些錢是不是該討回來，還PO出對話，表示對方似乎不是很想還，所以請大家評理。

對話中可以看到原PO第一句就是「妳欠我的生日禮物錢何時還我」，女方相當不解，原PO還追加「那是我追妳的而送的，既然我們適合當朋友，那我就要討回來」，讓女方痛罵太現實，原PO甚至還要女方去跟媽媽借錢還，讓女方氣得直說隱形眼鏡不要了，拜託別扯到她母親。

文章底下的網友們一面倒痛罵原PO「難怪是魯蛇」、「2000元都在討？是有多窮」、「把不到妹就要討錢，誰敢跟你交往」、「活該一輩子是處男」，更有不少人對原PO所謂的高級料理非常有意見：「等等？你跟我說爭鮮是高級料理？」、「貴族世家還能說的理直氣壯...」、「看到這邊不罵不行，男人臉都丟光了」、「帶人去品田牧場好意思這麼得意...」、「你還是比較適合在房間自己看片DIY」。

(中時電子報)