王家梁首度回應與曾沛慈2月短命戀：做回朋友比較好！

2018年05月08日 18:29 中時 林淑娟

王家梁（左起）、利晴天、Duncan、姜康哲出席殺青宴。（盧禕祺攝）

曾沛慈與王家梁1月被周刊拍到車內熱吻，戀情曝光不久，曾沛慈2月就宣告單身，王家梁7日晚間出席台視、東森《高塔公主》殺青酒，被問起這段大約2個月的短命戀分手原因，首度面對媒體他說主因是「彼此對未來規劃沒這麼明確」，兩人還沒到大家以為的交往程度、只在認識彼此的階段，雙方也都正在為事業奮鬥，平和聊過後覺得還是做回朋友比較好。雖然最近完全沒聯絡，但還是有共同的朋友，就算聚會上有見面應該也不會尷尬。

他稱讚曾沛慈是一個很正能量、很善良的女孩，對家人、朋友非常好，跟她相處時很輕鬆開心，處女座容易想很多、給自己壓力很大，也不懂得放鬆的他，在遇到工作上的煩心問題時，她總能給一些很正能量的建議，跟她相處很開心，「我在她身上找到一個窗口」。這麼好的女孩，會想再追回來嗎？他說當朋友也不錯，可以當一輩子、一直擁有，當情人如果分手就沒了。有復合可能嗎？他神秘地說：「就當秘密吧！有拍到再說！」

不過他之前花心傳聞不斷，除了曾傳出背著曾沛慈偷約妹，還曾被爆先前有圈外女友又曖昧周曉涵，王家梁無奈澄清：「以前是不想解釋太多，我的感情沒這麼複雜，也真的不是一個花心的人！我都不知道自己那時有什麼圈外女友！」他坦言經過這些事件自己有點抗拒再演花心男角色，不想再給人既定印象，已跟經紀公司說同類型的角色暫時先不要演了。

(中時 )