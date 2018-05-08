楊秀卿用說唱方式推崇台語文化

2018年05月08日 18:33 中時 蕭雅玲

說唱國寶楊秀卿。（圖片提供：公視）

楊秀卿（前）出席《頂真人物》記者會。（圖片提供：公視）

公視傳承台語文化推出《頂真人物》專訪節目，將於5月13日起，每週日下午5點半播出。今（8日）舉辦記者會製作團隊表示，目前規劃製作50集，透過螢光幕希望讓大家看到默默為為台語傳承努力的故事。

記者會上，節目受訪者、台語唸歌演出逾70年的｢人間國寶」楊秀卿也進行演出，抑揚的歌聲穿插即興編排且富韻腳口白，以精彩彈唱技巧呈現台語的優美與趣味。高齡84的她，4歲失明，12歲被送到養母身邊學藝，早年生活辛苦的她靠著「唸歌仔」維生，而學習的「歌仔簿」也保存台語的古韻與語言。育才無數的她面臨技藝失傳表示，只要有人願意學，我都願意教，她也說「台灣的文化要一代代傳承下去，不然到我這代，（唱唸）已經成了絕藝；沒人學、沒人傳，這樣真的不行」。

「夾腳拖劇團」團長吳易蓁跟成員何家妮融合小人物，以鸚鵡、老鷹、以及油傘、斗笠當作手偶，以台語表演生動有趣故事；記者會上兩人帶來趣味的台語「鬥嘴鼓」演出，也介紹許多中日常運用的台語詞彙，令人拍案叫絕。

公視表示，《頂真人物》也訪問台語歌手謝銘祐、第一社會福利基金會的賴美智老師、台灣紀實攝影家潘小俠、關心台灣環境二十多年的李根政、食農教育工作者吳秀娟等人。

5月13日首集就訪問生根台南十餘載的台語金曲歌王謝銘祐。主持人許雅文表示，採訪過程發現謝銘祐組成的「麵包車」樂團，在全台各地老人、醫療院所義唱服務，已經超過一千多場，謝銘祐則說「只要有人想聽，我們就去唱」。他也有感地說「歌曲創作如果有機會國際化，我很希望的是『生活是什麼語言，唱那個就對了』，越在地，就越被看得起，越在地，你就越國際化」。謝銘祐也以一路走來的勉勵想做音樂的年輕人說「不要叫自己一直去做你不一定做得到的事情，不要想變成周杰倫，要用最自然的方法發現你，從自己開始、做自己的主角，這是最重要的」。

(中時 )