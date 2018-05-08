破冰？傅崐萁、賴進坤熱絡互道畢業了！

2018年05月08日 18:41 中時 許家寧

議長賴進坤笑說縣長傅崐萁（右）最後一年施政報告可以穿「卡輕鬆ㄟ啦」，兩人互動熱絡。（許家寧攝）

花蓮府會決裂已久，長達1年半開議沒有舉辦茶會，歡迎縣府官員。（許家寧攝）

傅崐萁今日適逢56歲生日，心情顯得相當不錯，賴進坤（左）巧妙安排茶會破冰。（許家寧攝）

花蓮縣府會長期不和，縣長傅崐萁今赴縣議會進行最後一年施政總報告，議長賴進坤重啟停辦1年半的開議茶會，盛大歡迎傅崐萁，兩人有說有笑，更相互乾杯「要畢業了！」傅崐萁笑說一家人吵架難免，吵過後感情更好，一笑泯恩仇，頗有破冰跡象。

賴進坤去年大動作宣布角逐百里侯，傳打亂傅崐萁的接班布局，兩人正式決裂，檯面下較勁已久的府會衝突搬上檯面，隨著賴的國民黨籍因替綠營站臺疑雲遭停權後，家族的土資場甚至被檢舉涉倒有毒廢棄物，1個月內遭環保局3度大動作開挖採樣，賴因此傳出「累了！」將暫別政壇。

傅崐萁8日下午赴議會進行施政報告前，賴進坤親自到議會大廳迎接傅崐萁，兩人決裂後首度相見歡，適逢傅崐萁56歲生日，有女議員當場唱生日快樂歌，讓傅崐萁笑得合不攏嘴，賴則對著西裝筆挺的傅笑說，最後一年施政報告可以穿「卡輕鬆ㄟ啦！」傅則笑回，都快要畢業了，要為鄉親留下最美好的紀錄。

對於賴進坤巧妙安排茶會破冰，傅崐萁也舉杯回敬賴進坤，一個家庭裡面難免會吵吵鬧鬧，「吵過以後要更親」，更笑說賴議長「很客氣」說要畢業了，其實只有他是民選的地方首長才有任期制，兩人聊到忘我，站著閒聊近30分鐘，才進入議場進行施政報告。

傅崐萁指出，花蓮的改變和成長讓全國人都看見，感謝議會9年來給予縣府協助、指導，讓花蓮縣在全國脫穎而出，得到各縣市敬重，他表示，雖然遭逢震災，但我們仍有力量站起來，年底前還有很多事情要持續努力，讓花蓮持續成為臺灣幸福城市的標竿。

(中時 )