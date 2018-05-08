林心如好人緣的秘密 原來是...

2018年05月08日 18:38 中時 陶福媛

林心如出席POMELLATO新店開幕，分享她求得好人緣的秘方。（陶福媛攝）

POMELLATO Ritratto彩色寶石戒指，單只23萬7100元。（POMELLATO提供）

POMELLATO為慶祝新店開幕獨家推出NUDO COLOR STORM限量戒指套組，亞洲只有一套，154萬600元。（POMELLATO提供）

來自米蘭的高級珠寶POMELLATO進駐微風廣場，邀請林心如擔任剪綵嘉賓，由於她製作的新戲《我的男孩》將在母親節前夕播出完結篇，無疑就是最好的母親節禮物。她透露母親節當天將和媽媽和婆婆一起聚餐，禮物也都買好了，至於她自己的母親節禮物呢? 她笑說：「我從不覺得母親節是我的節日耶！」

林心如以黑色絲紗上衣搭迷你短褲的辣媽造型出席POMELLATO新店開幕，並以疊戴的方式披戴層層項鍊，帶有華麗龐克的時尚風情。她指出，她喜歡能展現自我、風格強烈鮮明的珠寶飾品，而且最好是平日就能配戴，而非只是鎖在保險箱裡。

林心如認為珠寶具有神奇的能量，年輕時為了求姻緣，曾配戴粉晶、紫水晶，每天晚上還放在月光下吸取能量、或放在晶洞消磁，非常講究。至於有沒有效？林心如笑說：「求姻緣好像還好，但的確能增加好人緣！」

(中時 )