林心如好人緣的秘密 原來是...

林心如出席POMELLATO新店開幕，分享她求得好人緣的秘方。（陶福媛攝）

友善列印
中時
林心如出席POMELLATO新店開幕，分享她求得好人緣的秘方。（陶福媛攝）
POMELLATO Ritratto彩色寶石戒指，單只23萬7100元。（POMELLATO提供）
POMELLATO為慶祝新店開幕獨家推出NUDO COLOR STORM限量戒指套組，亞洲只有一套，154萬600元。（POMELLATO提供）

來自米蘭的高級珠寶POMELLATO進駐微風廣場，邀請林心如擔任剪綵嘉賓，由於她製作的新戲《我的男孩》將在母親節前夕播出完結篇，無疑就是最好的母親節禮物。她透露母親節當天將和媽媽和婆婆一起聚餐，禮物也都買好了，至於她自己的母親節禮物呢? 她笑說：「我從不覺得母親節是我的節日耶！」

林心如以黑色絲紗上衣搭迷你短褲的辣媽造型出席POMELLATO新店開幕，並以疊戴的方式披戴層層項鍊，帶有華麗龐克的時尚風情。她指出，她喜歡能展現自我、風格強烈鮮明的珠寶飾品，而且最好是平日就能配戴，而非只是鎖在保險箱裡。

林心如認為珠寶具有神奇的能量，年輕時為了求姻緣，曾配戴粉晶、紫水晶，每天晚上還放在月光下吸取能量、或放在晶洞消磁，非常講究。至於有沒有效？林心如笑說：「求姻緣好像還好，但的確能增加好人緣！」

(中時 )

楊秀卿用說唱方式推崇台語文化 此物不應天上有 妮琪米娜紅毯搶…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。