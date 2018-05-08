此物不應天上有 妮琪米娜紅毯搶穿噴血惡魔裝

2018年05月08日 18:51 中時 陳張眾

設計師Anthony Vaccarello（右3）帶領包含凱特摩絲（左3）、Anja Rubik（右1）等人在內的一眾名模軍團，以SAINT LAURENT黑色洋裝演繹墮落天使。（SAINT LAURENT提供）

個性名模卡拉迪樂芬妮選穿DIOR黑色菱格紋鏤空高級訂製服，搭配遮住臉部的刺繡流蘇頭飾，散發歌德暗黑氣場。（DIOR提供）

莉莉柯林斯身著GIVENCHY的黑色高級訂製服系列，展現宗教莊嚴不可侵犯的高冷面。（GIVENCHY提供）

英國女歌手芮塔歐拉穿上綴飾圖騰的PRADA紗質禮服搭配皇冠，整體氣勢十足。（翻攝自PRADA官方IG帳號）

有「時尚女魔頭」之稱的主席安娜溫圖，於活動中換上一身雪白CHANEL訂製禮服，加上堆滿臉的笑容，洩漏不同於以往的開心模樣。（CFP提供）

一年一度的紐約大都會博物館慈善晚宴（MET Gala）紅毯甫結束，除了明星們呼應本屆《天賜之體：時尚與宗教的奇想》展覽，以十字架符號、教宗、天使、聖母等人物打造的華麗禮服外，更有人發揮對主題想像力，自天堂延伸至地獄領域。

美國繞舌歌手妮琪米娜（Nicki Minaj）壞人當上癮，身著一襲紅色漸層Oscar de la Renta拖尾禮服搭配Tiffany & Co.珠寶，挖低胸、開高衩的設計更展露出姣好身材。言談向來火力十足的她，在接受媒體訪問時也說：「我就是那個壞人，我就是要讓大家都知道壞人在這。」

而由設計師Anthony Vaccarello帶領包含凱特摩絲（Kate Moss）、Anja Rubik等人在內的一眾名模軍團，則均換上由其創作的SAINT LAURENT黑色洋裝，擺出墮落天使大陣仗。另位個性名模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）就更令人猜不透，選穿DIOR黑色菱格紋鏤空高級訂製服，搭配遮住臉部的刺繡流蘇頭飾，散發歌德式的暗黑氣場。

相較之下，莉莉柯林斯（Lily Collins）身上的GIVENCHY，和芮塔歐拉（Rita Ora）身上的綴飾圖騰PRADA紗質禮服，就顯得溫和許多，像是展示了另種莊嚴、不可褻瀆的高冷面。當然其中還有黑臉洗白的案例存在，有「時尚女魔頭」之稱的主席安娜溫圖，即在活動中換上一身雪白CHANEL訂製禮服，加上堆滿臉的愜意笑容，洩漏不同於以往的開心模樣。

(中時 )