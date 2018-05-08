台南遭遇缺水危機　八田與一追思會賴清德重提水庫貢獻

2018年05月08日 18:48 中時 莊曜聰

八田與一逝世76周年追思會8日在烏山頭水庫內的紀念園區舉行，去年曾發生斷頭事件的銅像，現在已看不出修補的痕跡。（莊曜聰攝）

八田與一逝世76周年追思會8日在烏山頭水庫內的紀念園區舉行，來自日本的八田與一後代及出生地金澤市的市民代表都到場參加。（莊曜聰攝）

台南水情緊張，行政院長賴清德今天上午到台南出席活動時就曾談到缺水問題，下午他出席八田與一技師逝世76周年追思會時，再次強調如果沒有烏山頭水庫，不但農田得不到灌溉，連民生用水都會有問題，賴清德還提到，台南市民是發自內心感激八田與一的貢獻，雖然過程中碰到問題與阻撓，都沒改變市民對八田與一的尊敬，而台日人民之間的感情反而越發堅定。

行政院長賴清德自擔任台南市長後，年年參加追思活動，對八田與一推崇備至，賴清德致詞時說，距離八田與一提議興建烏山頭水庫的時間正好滿100年，後來花費10年時間完工的水庫在當時是全球第三、亞洲第一大，總蓄水量達到1億5000萬噸，灌溉雲嘉南地區15萬公頃的農田。

賴清德說，「他所興建烏山頭水庫的水，除了流到農田，也會流到我們心裡」，他對八田與一的感謝，不會因為時間、空間或職務不同而有改變，以行政院長的身分出席，也可以增進日本跟台灣之間的感情能愈來愈好，雙方的邦誼愈來愈穩固；他也代表行政院感謝日本安倍首相在國際上支持台灣參與WTO衛生組織大會以及CPTPP等區域經濟組織，對台灣是強有力的支持。

八田與一銅像去年在追思會前遭人破壞，引發社會關注，最後在各界協助下順利修復，嘉南農田水利會在今年追思會前1個禮拜，也派員巡邏，以防意外事件發生，下午的追思活動中，八田與一長孫八田修一率多位親族出席，還有來自金澤市的市民代表百餘人參加，眾人祭拜後獻上鮮花，場面隆重。

(中時 )