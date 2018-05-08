李戡反擊要求撤告 首曝李敖「永不見李文」主因

2018年05月08日 18:53 中時電子報 蔡曉婷

李文日前對李戡等人提告。（圖／中時資料照片）

李戡聲明全文。（圖／取自李戡微博）

作家李敖今年3月病逝，其女兒李文最近為爭產對李敖妻子王小屯、同父異母弟弟李戡提告。今(8日)稍早，李戡PO出聲明，要求李文撤告，否則將按照父親遺囑停止付給李文每月1000元美金（約合台幣2.9萬元）生活費，並首度吐露李敖「不再見李文」主因，父女倆因2014年的一起官司徹底決裂，生病時也不准李文探視。

李戡稍早發出5點聲明，隔空回應李文，開頭便強調他與家人從未否認李文是李敖的女兒，今年3月27日，李戡收到李文的律師函，要求他最晚3天後回覆，但尚未到截止日期30日，李文便在28日提告。而李敖遺囑中強調若李文提告，便暫停支付每月1000元生活費，考量李文不知遺囑內容，因此仍給付了李文今年3月的生活費。

李戡說，李敖生前對李文照顧備至，除了幫女兒買過兩棟房子、兩輛跑車，也支付女兒大學學費，雖父親遺囑已挑明若李文提告，便凍止生活費，李戡表示：「今日我們仍願釋出善意，若李文在5月31日前撤回目前的訴訟，我們願意仍維持父親遺囑第三條給付的條件。」

最後，李戡吐露李敖生前與李文決裂主因，是因2014年李敖因李文在北京與他人官司受到牽扯，令李敖十分生氣，還跟家人說這輩子不再見李文，也說去世後不准李文參與他後事處理，李戡才按照父親遺願，不通知這位同父異母的姊姊，而李文方面暫無回應。

李戡聲明全文如下：

一、我和我的家人，未曾否認李文是我父親的女兒。

二、今年3月27日，我們收到李文的律師函，請我們在三日內與她或她的委任律師聯繫，使她能參與父親後事之討論及閱覽遺囑。而三日期限（即3月30日）尚未屆至，李文旋於我們收到律師函的次日（即3月28日）提吿。

三、父親遺囑第三條交代：「本人委由陳境圳每月支付美金壹仟圓整予李文至李文滿柒拾歲止。如李文對王志慧、李戡、李諶提出任何訴訟、或法律或騷擾行為，李文即喪失本條權利，此壹仟美金即由陳境圳停止支付。」。考慮到李文提吿時還不知道遺囑內容，所以陳境圳先生還是支付今年3月份的1千美金。

我在今年4月25日(實際生日)父親83歲冥誕（戶政登記生日為1937.3.23）公佈了父親的遺囑，並在次日即4月26日，發了律師函給李文，隨函附上父親遺囑，希望李文看到遺囑內容後能依父親遺願撤告。因李文迄未撤告,所以4月份的1千美金按父親遺囑停掉。

今日我們仍願釋出善意，若李文在5月31日前撤回目前的訴訟，我們願意仍維持父親遺囑第三條給付的條件。

四、父親對李文照顧備至，父親曾說，他過去已幫李文在舊金山與北京購買兩間房子、兩輛跑車，並支付三所美國私立大學的學費，李文出生後這五十四年以來，從未間斷過生活費的供應。

五、2014年父親因李文在北京與他人官司受到牽扯，極為震怒，兩人關係決裂，父親和我們說他永遠不見李文，生病期間一再強調不准李文探視，更聲稱自己萬一離開了這個世界，不准李文參與他的後事。因此我們處理父親後事皆依照父親的遺願。

2018 年5 月8 日

(中時電子報)