台灣珍奶好給力 六角國際集團營收創雙高

六角國際集團旗下茶飲品牌「Chatime日出茶太」，成功插旗法國巴黎左岸開店，受到外國人喜愛。（圖／六角國際）

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「Chatime日出茶太」開在東馬古晉Aeon的門市，經常出現排隊人龍購買台灣手搖茶。（圖／六角國際）

在國外被稱「Bubble Tea」的台灣珍珠奶茶的風潮再度席捲全球，旗下有「Chatime日出茶太」台灣手搖茶飲品牌的六角國際集團趁勢加快全球拓點展店腳步，今年陸續插旗法國巴黎、澳洲伯斯、英國倫敦、美國紐約、阿曼蘇丹、中國杭州、日本橫濱、東京、韓國大邱等地，四大洲火力全開，以平均一天開設1.5家新店的速度，交出亮眼成績單。

根據六角國際集團稍早公布的營收報告，六角國際集團今年4月單月合併營收2.91億元，月增6.4％、年增61.65％，累計今年前4個月合併營收達10.8億元，年增率亦達53.57％，繼第一季後再雙創歷史新高。

六角4月單月及前4月累計合併營收再創歷史新高，主要受惠年初併購中國杭州瑞里效益，加上全球展店創造正向成長，同時時序逐步邁入產業旺季，本業成長動能強勁，使集團整體業績持續攀高。

六角年初併入事業版圖的「黑瀧堂」及「果麥」，在大陸市場的市占率亦呈現高速成長，而為擴大集團營運動能，六角除積極拓展「Chatime日出茶太」品牌將台灣珍奶推向更多市場，也將加速旗下「Bake Code烘焙密碼」的展店腳步，歷經3年營運優化調整後，台北西湖店於5月2日正式開幕，開幕表現優於預估，若續航力穩定，預期可望將成為公司下一個明星品牌。

展望後市，第二季將邁入產業市場旺季，茶飲、甜品及餐食需求均旺盛，加上公司旗下各品牌全球展店腳步不停歇，將有助於營業收入的提升，六角挾多角化品牌競爭優勢，成長動能可望逐季續升。

(工商 )

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