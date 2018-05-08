邱澤為戲扎針自虐 進酒吧考察無人搭理

2018年05月08日 19:01 中時 李承陽

電影《誰先愛上他的》導演許智彥（左起）、導演徐譽庭、演員邱澤。

電影《小美》監製鍾孟宏（左起）、導演黃榮昇、演員陳以文。

由徐譽庭、許智彥共同執導的《誰先愛上他的》，以及黃榮昇執導、鍾孟宏監製的《小美》，兩部國片入圍「2018台北電影節國際新導演競賽」，與其他10部國際強片競逐首獎台幣60萬元。

8日兩劇組出席入選公佈記者會，《誰先愛上他的》男主角邱澤透漏，當時為了要詮釋腳痛的感覺，竟把大頭針放在大腿側邊，刺自己的自虐行為被徐譽庭發現後痛罵，另外他還有一場爆哭的感情戲，為求畫面真實，一共哭了16回，從早上化好妝一直哭到下午。

邱澤跟許智彥年齡相仿，常在下戲後等徐譽庭離開現場，兩人才私下討論拍攝狀況，讓徐笑稱自己老了被年輕人排擠，也因為邱在片中飾演男同志，特別到同志常光臨的酒吧做田野調查，不偽裝就直接走進酒吧竟沒被認出來，徐說：「應該是客人都在專心把妹或把哥吧。」

相較之下，《小美》劇組的田野調查就嚴肅許多，電影提及毒品，黃榮昇、鍾孟宏去到監獄、教會訪問一些吸過毒的人，鍾近來連當兩回電影監製，8月將回歸導演本位拍電影，他分享監製心得：「就是讓新導演有機會拍第1部電影，他們才有可能再繼續拍下去。」

(中時 )