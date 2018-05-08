女星流產2次 不排除「找代理孕母」生小孩

何嘉文透露不排除到國外找代理孕母生小孩。（圖片提供：TVBS）

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39歲的何嘉文與圈外老公David結婚3年，歷經過2次的流產，目前正在積極調養身體，希望能在40歲以前完成當媽的心願，今（8日）參加《上班這黨事》錄影時受訪提到，「醫生說我與老公的精卵都算OK，也不用借精、借卵，我們有共識，若真的無法自己生下小孩，不排除到海外找代理孕母生小孩。」

對於生小孩這件事，她表示，從頭到尾都壓力都在自己，婆婆也不太捨得給她壓力，之前看到小嫻為了生小孩，飽受身心靈上的痛苦，甚至也斷了5年的婚姻，她認為，小嫻有她的辛苦，家家有本難念的經，每對夫妻有不同的問題，可能他們癥結點在於有沒有孩子。但她與老公David對於生小孩有共識就是隨緣。

她表示，要達成生小孩的目標有很多路，但得要夫妻同心面對才行！她也說，若未來真的要找代理孕母生小孩，老公不但不反對，還幽默跟她說：「有人幫我們懷孕，妳還可以繼續上班，大家就會不停找妳聊代理孕母的話題，這樣業績應該會很好。」

除了積極調養身體外，何嘉文去年也重返校園進修兒童心理學系學分，她透露，自己從小就喜歡研究心理學，這幾年她也利用工作空檔到海外進修相關課程，並拿下多張心理學的相關證照，為了一圓大學夢，去年默默回到校園上在職進修課程，每次在學校年輕的同學看到她，都會大誇她：「妳真的很漂亮！」讓她樂於享受校園生活，就連老公要去接她回家，她還會拒絕，寧可跟年輕同學一起回家。

(中時 )

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