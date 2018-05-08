遭控性虐待4名女性 紐約州總檢察長否認但仍請辭

2018年05月08日 22:40 中時 季節

美國紐約州總檢察長史奈德曼（Eric Schneiderman）被指控性虐待4名女性，儘管他矢口否認，但仍扛不住壓力，宣布辭職。

「紐約客」雜誌（The New Yorker）於7日報導了此一醜聞，四名女性當中有兩人向「紐約客」描述了自己受害的經過，這兩位女性分別名叫Michelle Manning Barish和Tanya Selvaratnam，她們表示，史奈德曼曾多次在酒後或床上對她們施暴，包括虐打及掐頸。史奈德曼還警告會派人跟蹤她們，以及竊聽她們的電話通訊，並且威脅倘若她們敢提分手，便會殺死她們。兩人起初並沒有報警，也沒有公開此事，但曾在被打耳光、臉部被毆打甚至被弄到快窒息後，去看了醫生。

但後來為了警惕其他女性，她倆挺身而出。Barish表示自己於2013至2014年與史奈德曼交往，痛斥施奈德曼不配捍衞女權。

她倆還說，另有兩名女子向她們表示也曾被史奈德曼虐待、要脅，曾被甩巴掌，其中一人是律師。但她們擔心會被報復，因此要求匿名指控。

史奈德曼隨後於7日發表聲明，否認4人的指控。聲明中表示：「在親蜜的私人關係當中，我曾與他人有過角色扮演和其他經同意的性行為。我並沒有攻擊任何人。我也不曾在未經對方同意下發生性關係，這是我絕對不會跨越的界線。」史奈德曼的發言人也否認史奈德曼曾經威脅這幾名女性。

但這4名女性則回應，「暴力」並不是她們所同意遭受的對待。

「紐約客」報導出來後數小時，紐約州長郭謨（Andrew Cuomo）就公開要求施奈德曼辭職，並下令調查事件。

稍後，史奈德曼發表聲明宣布辭職，他指出：「在過去數小時，對我有嚴重的指控，我強烈反駁。」「這些指控與我的專業表現或辦公室運作完全無關，但實際上已經阻礙我在這重要時刻繼續領導這個部門。我因此提出辭呈，從2018年5月8日下班後生效。」

諷刺的是，史奈德曼過往長期自詡為女權捍衛者，積極參與反對性騷擾與性侵害的「我也是」(＃MeToo)社會運動，還將涉案者起訴。

(中時 )