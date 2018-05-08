南紡捐全台首部輔具清潔車 給伊甸基金會

2018年05月08日 19:56 中時 曹婷婷

南紡購物中心兼財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會董事長侯博明(中)，右為其胞兄侯博裕，兄弟倆難得同台露臉，8日捐贈全台第一輛輔具清潔貨卡車給伊甸，將滿滿的愛送到各角落。(曹婷婷攝)

南紡購物中心兼財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會董事長侯博明（左），8日捐贈全台第一輛輔具清潔貨卡車給伊甸基金會，右為伊甸基金會董事長成亮。(曹婷婷攝)

台南市目前輪椅使用者約3萬多人，輔具未適當清潔易淪為病菌溫床，鑒於高齡、身障者倚賴輪椅者眾，南紡購物中心兼財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會董事長侯博明，8日捐贈全台第一輛輔具清潔貨卡車給伊甸，將滿滿的愛送到各角落。

伊甸基金會去年11月於新市區成立「阿萬師輔具清潔工場」，提供到府回收輔具、清潔、保養、租賃等服務，利用高壓沖洗、高溫去汙、金屬除鏽、臭氧除臭及乾燥烘乾之方式進行清潔，有效清除累積於座墊、輪胎、腳踏板上的髒汙，更避免細菌孳生。

伊甸基金會指出，我們衣服天天換洗，但對高齡行動不便或身障者而言，每天與輪椅為伍8小時，國人卻普遍缺乏輔具清潔概念，多數人稀釋酒精、漂白水進行消毒，但其實是不夠的，基金會援引日本經驗，複製這套清潔模式，但半年多來，靠復康巴士載運輪椅，服務數量很有限，南紡捐贈首台貨卡車，未來將可提高服務效能。

南紡購物中心兼財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會董事長侯博明、副董事長侯博裕等人都出席這場捐贈典禮。

侯博明說，贈予伊甸基金會的清潔貨卡車已是侯永都基金會捐出的第17部車，希望透過輔具清潔巡迴車行動服務，將輔具清潔的服務帶到偏鄉地區，減輕身障者行動不便的負擔，並將輔具清潔重要性，落實到每個人心中。

伊甸基金會董事長成亮說，台灣人越生越少、越活越老，基金會觀察到不乏人家買得起很好的輔具設備，但當需要使用的人不在了，如何處理輔具？他也正在與扶輪社商討未來如何建立一個機制，讓退休的人、有資源的人幫助更多需要的人。

伊甸基金會也期許這部全台第一輛輔具清潔貨卡車，一年能服務2500人次，平均每台清洗約需2.5小時，但洗完煥然一新，對身障者及高齡長輩而言，不可或缺的輔具，經清潔保養後，不但保持衛生並延續使用壽命。

(中時 )