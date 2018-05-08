資深義工毛小孩布丁，名氣比主人還高

2018年05月08日 19:56 中時 莊哲權

▲13歲的布丁常跟著主人藍盈琪四處做公益。（莊哲權攝）

▲13歲的布丁常跟著主人藍盈琪四處做公益。（莊哲權攝）

高齡13歲的「布丁」，是黃金獵犬與拉布拉多犬混血，多年來陪著主人藍盈琪四處做公益，溫馴的萌樣非常療癒，常帶給獨居的長輩許多歡樂，所以布丁的知名度早已凌駕主人之上，大家看到藍盈琪就會先問「布丁呢？」。

藍盈琪說，布丁是在花蓮部隊中出生的流浪，被收留後輾轉到她手上，那時布丁體重只有1.2公斤，目前是隻49公斤的壯壯狗，來自基隆的藍盈琪到台東近11年，是華山基金會的義工中，布丁這段時間也時常跟著她探視弱勢長輩。

藍盈琪說，就連坐在輪椅上的阿嬤看到布丁，都會拿出手機猛拍照，阿嬤說三不五時拿出來看一下，心情會馬上變好，布丁不僅帶給長輩們歡樂，也靠著溫馴又可愛的模樣，成功募得許多物資。

布丁還是狗界的愛心狗，藍盈琪說，布丁閒來沒事喜歡散步，常會帶著其他受傷或全身髒污的流浪狗回來，主動把自己的食物讓給流浪狗吃。

藍盈琪認為，台東人都非常善良，少有惡意虐待動物的事件，「對動保比較沒觀念，應該是因為過去推廣正確觀念的活動較少」，因此除了照顧、送養動物外，藍盈琪花最多力氣，也懷抱最高期待的，就是宣導正確與寵物相處工作。

因此為了讓動保教育向下扎根，藍盈琪也帶著布丁常和附近的學校合作，無償到校演講，透過小朋友，把正確的觀念傳遞給全家人。

目前布丁在台灣安心家庭關懷協會和食物銀行「上班」，每天都與孩子一起相處，跟著到處載物資跟送物資，帶他淨灘時，他也很賣力咬保特瓶，只要有公益的地方，就會看到布丁。

藍盈琪說，許多人都曾聽過狗狗和主人的故事，對她而言布丁狗不只是隻寵物，更是她的好友和家人，布丁狗對主人的愛也絕對超乎大家的想像，自始至終始終如一。

(中時 )