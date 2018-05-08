神盾更神 伯克lll型驅逐艦開始建造

美國海軍開始建造的傑克盧卡斯號驅逐艦，將使用最新的相控陣雷達，使神盾更神。(圖/美國海軍)

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中時電子報

亨廷頓英格斯工業公司（HII）正式打造傑克盧卡斯號(DDG-125,USS Jack H. Lucas)驅逐艦，它是阿利伯克級神盾艦的第3版改良型(Flight III)，將使用最先進的SPY-6主動相控陣雷達，搜索能力是過去的30倍。

海軍情報網(navy recognition)報導，英格斯的DDG 51伯克級專案經理喬治．諾格瑟(George Nungesser )說：「每一艘新的驅逐艦開始製造，總是令我興奮的，DDG 125當然也不例外。我們己經交出了30艘的同型艦，而第3型的DDG 125，將是美國海軍最先進的伯克級軍艦。」

DDG 125獨特在哪呢?最大的重點在它將是第一艘安裝AN/SPY-6主動相控陣雷達的神盾艦，它比以前的SPY-1D被動相控陣雷達要更為靈敏，以前的SPY-1D雷達追蹤範圍有320公里、200個各種目標，如此性能己有「神盾」(Aegis)之名，而SPY-6性能更強，功率是SPY-1D的30倍，分析目標數多出6倍。

如此高效能的雷達也要付出一定代價，耗電量將是以往的2倍，也需要更好的散熱系統。DDG 125預計在2023年完工，2024年服役。

(中時電子報)

文章來源：HII Started Fabrication of the First Flight III Arleigh Burke-class Destroyer Jack H. Lucas

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